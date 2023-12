Coupe du monde 2026 : La grosse annonce de Lionel Messi sur sa participation

Sera-t-il présent ou pas à la Coupe du monde 2026 ? Lionel Messi vient de lâcher une bombe.

Âgé de 36 ans actuellement, Lionel Messi aura 39 ans à la prochaine Coupe du monde, qui se disputera aux Etats-Unis, Mexique et au Canada. A trois ans du coup d’envoi, le capitaine argentin vient de donner une idée sur sa présence ou non.

Messi et Scaloni, la discorde

Entre Lionel Messi et son sélectionneur national, Lionel Scaloni, le courant ne passe pas. Après la victoire face au Brésil (0-1) lors de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Amérique du Sud, le sélectionneur argentin avait laissé planer du doute sur son avenir à la tête de l’Albiceleste. Scaloni fait savoir qu’il était « temps de penser », et que la sélection argentine « a besoin d'un entraîneur qui a toute l'énergie possible et qui va bien ».

Une nouvelle très mal perçue par son capitaine Lionel Messi, qui n’a pas hésité à manifester son mécontentement. Ayant appris la nouvelle d’une source, Lionel Messi s’est entretenu avec son coach au téléphone. N’ayant pas apprécié la décision de son sélectionneur, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain raccroche l’appel alors que Scaloni continuait de parler.

Messi présent à la Coupe du monde 2026 ?

S’il avait laissé du doute sur sa participation à la Coupe du monde 2026 après le sacre de l’Albiceleste au Qatar en 2022, Lionel Messi revient sur la question. Dans une interview accordée à la chaîne Star+, le dernier vainqueur du Ballon d’Or lâche une bombe sur sa présence ou non.

« La seule chose à laquelle je pense aujourd'hui est de bien arriver à la Copa America (en juin-juillet aux Etats-Unis, Ndlr). Après, le temps dira si je suis ou pas (à la prochaine Coupe du monde, Ndlr) », a-t-il déclaré avant de poursuivre. « Je vais arriver à un âge (39 ans en 2026) qui normalement, ne me permettrait pas de disputer le Mondial. J'ai déjà dit que je ne pensais pas que j'y serai, et il avait semblé que je prendrais ma retraite après le dernier Mondial, mais c'est tout le contraire. Maintenant, je veux y être plus que jamais », a indiqué le champion du monde en titre.

Le doute subsiste

Même s’il reste déterminé à continuer sur le terrain avec l’Argentine, Lionel Messi continue de douter. Mais le capitaine de l’Albiceleste reste confiant.

« Je ne pense pas au Mondial, et je ne dis pas à 100% que je n'y serai pas, car tout peut arriver. En raison de mon âge, le plus normal serait que je n'y sois pas. Après on verra jusqu'où ça peut aller. Peut-être qu'on réussira bien à la Copa America, et que tout sera réuni pour continuer. Peut-être pas. En étant réaliste, ce sera difficile. Après tant d’années de souffrance, nous vivons un moment spécial comme je n'en ai jamais vécu, et je veux en profiter pleinement », a ajouté l’ancien numéro 10 du FC Barcelone.

Sauf surprise, l’on peut affirmer sans risque de se tromper que Lionel Messi sera bel et bien présent à la Coupe du monde 2026 qu’organiseront les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.