Coupe d’Italie - L’Inter élimine Cagliari

L’Inter de Milan n’a pas fait dans le détail lors de son opposition contre Cagliari en 8es de finale de la Coupe d’Italie.

L’Inter de Milan a tenu son rang ce mardi à l’occasion de son duel contre en 8es de finale de la Coppa. Sur la lancée de leurs bons résultats en championnat, les Lombards ont dominé les Sardes sur un score sans appel de 4 buts à 1.

Il n’a pas fallu attendre longtemps dans ce match pour voir les Nerazzurri prendre les devants. Dès la 1e minute de jeu, ils avaient déjà trouvé la faille par l’intermédiaire de Romelu Lukaku. En verve actuellement, le Belge a claqué un doublé ensuite (49e) en convertissant un service de Barella. Et entre-temps, Borja Valero a doublé la mise pour les locaux. En fin de match, juste après que Cagliari a réduit le score, Andrea Ranocchia a parachevé le succès des siens sur un service de Biraghi.

L’Inter de Milan n’est désormais plus qu’à deux tours d’atteindre la finale de la compétition. Les Lombards n’ont plus remporté cette Coupe depuis 2011. Et c’est aussi la dernière fois où ils ont soulevé un trophée.