Coupe de France : Francesco Farioli prudent avant PSG – Nice

L’entraineur de Nice, Francesco Farioli, s’est exprimé mardi avant de défier le PSG en Coupe de France, mercredi.

L’OGC Nice affronte le Paris Saint-Germain mercredi à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. A l’instar de Luis Enrique, Francesco Farioli était également en conférence de presse en marge de ce choc. L’entraineur niçois s’est surtout montré prudent au moment d’aborder le match face au PSG.

Francesco Farioli optimiste pour Nice

Alors que Nice a longtemps été dauphin du PSG, Nice (6e, 40pts) a dégringolé au classement depuis quelques journées. Cette année par exemple, les Aiglons n’ont remporté qu’un seul match sur la scène domestique après huit journées. Toutefois, Francesco Farioli préfère relativiser et pense que son équipe peut toujours retrouver les premières places du championnat.

« Si on regarde les résultats, on est dans un moment difficile, tout le monde le voit. Si on regarde mieux, avec une analyse un peu plus profonde et lucide, on n’est pas si loin de la possibilité de revenir au classement », a lancé le technicien italien.

Francesco Farioli se méfie du PSG

A la veille de retrouver le PSG, Nice se remémore son premier match de la saison face aux Parisiens. Le Gym reste la seule équipe à avoir battu Paris cette saison (3-2). Un exploit que les Aiglons rêvent de rééditer demain même si Francesco Farioli reste prudent.

« On utilise beaucoup d’images de matchs joués pour s’améliorer et on utilise souvent des images du match contre le PSG, a expliqué le technicien toscan. On a dû revoir 3 ou 4 fois des extraits, c’est un match qui est resté dans les têtes, mais c’est du passé. Cette fois-ci, on va trouver une équipe différente qui aura à cœur de prendre sa revanche. Récemment, ils ont préservé pas mal de titulaires pour préparer ce match contre nous, donc on fera tout pour aller en demi-finale et continuer dans cette compétition à laquelle on tient tous vraiment », a confié Farioli.