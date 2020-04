Coronavirus - Tottenham réprimande Mourinho et les joueurs pour avoir enfreint les restrictions

L'entraîneur et certains membres de son équipe sont apparemment coupables d'avoir enfreint les règles en matière de distanciation sociale.

a cherché à souligner l'importance de la distanciation sociale après que des images de José Mourinho et d'une partie de son équipe au cours d'un entraînement ont semblé enfreindre les mesures actuelles contre le Coronavirus. Les défenseurs Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon ont été photographiés côte à côte mardi, ce qui va à l'encontre des réglementations gouvernementales qui exigent une distance sociale de deux mètres en public avec toute personne autre que la famille ou le conjoint.

Pendant ce temps, José Mourinho a été vu dans son équipement d'entraînement supervisant une session séparée et improvisée pour Tanguy Ndombele. Le manager des Spurs serait cependant catégorique : toutes les mesures de distanciation sociales ont été respectées pendant la session. Tottenham a répondu à la suite de cet incident en rappelant à ses joueurs les règles actuelles en vigueur entourant la crise du Coronavirus.

"Nous avons rappelé à tous nos joueurs de respecter la distance sociale lorsqu'ils font de l'exercice en plein air. Nous continuerons de renforcer ce message", a déclaré un porte-parole des Spurs via The Guardian. Le club a déjà fait l'objet de critiques lors de la pandémie après que le président Daniel Levy ait réduit les salaires de plus de 500 employés non-footballeurs. Avant la suspension pour une durée indéterminée de la , Tottenham était huitième du championnat et a été éliminé en huitièmes de finale de la par le .

José Mourinho avait remplacé Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur plus tôt dans la saison, mais il a eu du mal à faire en sorte que l'équipe fonctionne de manière régulière depuis sa prise de fonction. Mais malgré ce début fragile, ses joueurs ont apporté leur soutien à l'ancien entraîneur de et de . "Nous sommes satisfaits de Mourinho. Il a apporté une nouvelle fraîcheur", a déclaré Moussa Sissoko à Europe 1.

"Nous n'allons pas cracher sur ce que Pochettino a fait, il a amené le club à un nouveau niveau, mais maintenant notre avenir est José Mourinho. Nous avons des objectifs, la quatrième place est encore faisable. Nous allons tout faire pour y arriver. À un moment donné, nous avons eu beaucoup de matchs, des blessures, des joueurs importants qui ont manqué. L'équipe a été mise en difficulté, nous avons eu de mauvais résultats, nous en sommes conscients. Si nous avons la chance de recommencer le championnat, tout le monde sera en forme. Nous serons à pleine puissance", a conclu le milieu Français. Les Spurs occupent actuellement la huitième place du classement de Premier League, à sept points de Chelsea, qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.