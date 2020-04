Mercato - Serge Aurier veut finir sa carrière au PSG

Lors d’un entretien accordé à Canal+ Sport Afrique, le latéral droit a fait part de son envie de tirer sa révérence au PSG.

En 2017, ce n’était visiblement qu’un au revoir pour Serge Aurier. À l’époque, le latéral droit quittait le , son club de coeur, pour rejoindre . La faute à cette fameuse affaire Périscope et ses conséquences sur l’image de l’Ivoirien. Mais à l’écouter, ce dernier serait prêt à revenir dans la capitale française.

"Si je me vois terminer ma carrière à Paris ? C'est même le projet ! J'aimerais bien finir à Paris. C'est avant tout mon club de coeur. J'ai un sentiment d'inachevé. C'est mon club depuis tout petit, j'allais voir des matchs au Parc. C'était un rêve pour moi de venir à Paris et pour moi, le rêve n'est pas terminé. Si je dois finir ma carrière à Paris, ce sera avec plaisir. J'aurais pu rester toute ma carrière à Paris, ça ne m'aurait pas dérangé", a-t-il déclaré à nos confrères de Canal+ Sport Afrique.

"Ça reste mon club et ça ne changera pas"

L’affaire Périscope semble donc bien loin pour Aurier. Mais à priori, il ne pourra pas revenir au PSG de sitôt. Certes, le club de la capitale n’est pas vraiment fourni à ce poste, et on parle avec de plus en plus d’insistance d’un départ de Thomas Meunier, mais il semble peu probable de voir la direction parisienne rappeler un élément jadis indésirable. L’Ivoirien ne s’avoue pas vaincu pour autant !

"Quand tu joues dans ton club de coeur, tu n'as pas d'envies d'ailleurs ou de regrets. Il y a des joueurs qui ont presque fait toute leur carrière dans ce club parce que c'est de l'amour. Ce n'est pas une question d'argent ou autre. J'ai toute ma famille à Paris, je suis Parisien, je ne peux pas rêver mieux. Après, aujourd'hui, je fais ma petite carrière ailleurs, j'essaye d'être le meilleur un peu partout. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne changera pas", a-t-il conclu. Le message est passé !