Vidéo - Le cyber-entraînement de Tottenham, comme si vous y étiez

Coronavirus oblige, les joueurs de Tottenham sont confinés chez eux. Mais cela ne les empêche pas de s’entraîner… ensemble.

Depuis le début de la crise du coronavirus, ce serait un euphémisme de dire que le monde du sport a été bousculé. Des compétitions ont été arrêtées, reportées voire annulées, et le football n’échappe pas à la règle.

Face au confinement imposé dans la majorité des pays européens, les clubs doivent redoubler d’imagination pour garder leurs joueurs en forme, même depuis leurs domiciles.

Pendant ce temps, Mourinho fait du vélo

Du côté de , on mise donc sur le cyber-entraînement… en équipe ! Comme le montre cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, tous les joueurs doivent être à l’heure et filmer leurs exercices en temps réel.

#thfc Spurs squad training remotely with Jose Mourinho and fitness coaches today. pic.twitter.com/EIg1MvgrIW — Dan Kilpatrick (@Dan_KP) April 1, 2020

Le tout sous le regard attentif de José Mourinho et ses adjoints, bien évidemment. Et pendant que ses joueurs suent, le "Special One" semble assez tranquille sur son vélo !