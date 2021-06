Copa America - "Le Brésil est pareil, voire pire que nous", dénonce Lionel Scaloni

En conférence de presse, le sélectionneur de l’Argentine a regretté la perte de l’organisation de la Copa America au profit du Brésil.

Rendez-vous au Brésil. Lundi, la CONMEBOL a officiellement retiré à l’Argentine l’organisation de la Copa America, laquelle se tiendra du 13 juin au 10 juillet. La faute à une recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays de Lionel Messi.

Organisation confiée… au Brésil, également ravagé par la pandémie. De quoi faire sortir de ses gonds le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, qui a résumé la colère de tout un pays dans une phrase forte : "Le Brésil est pareil, voire pire que nous".

"Cette situation reste alarmante et inquiétante"

"Et maintenant, il s'avère que nous devons voyager au Brésil, et avec ça tout est dit. C'est sûr que le Brésil est pareil, voire pire que nous… C'est une décision très difficile à accepter. Mais cela signifie que, malgré tout, nous allons devoir aller jouer et faire de notre mieux là-bas", a déclaré Scaloni en conférence de presse.

"Il y a encore beaucoup d'inconnues, comme le logement ou les lieux d'entraînement. Notre perspective a beaucoup changé parce qu'avant nous savions que nous allions être dans notre camp, avec toutes les précautions prises. Et désormais, nous sommes confrontés à cette situation qui reste alarmante et inquiétante parce que ce n'est pas l'endroit idéal", a conclu le sélectionneur.