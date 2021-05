OFFICIEL : Le Brésil accueillera la Copa America 2021 après que le Covid ait privé l'Argentine et la Colombie de l'évènement

Alors que les deux nations initialement prévues pour accueillir l'événement n'étaient pas en mesure de le faire, la CONMEBOL a choisi le Brésil.

L'Argentine et la Colombie étant incapables de respecter leurs engagements en tant qu'hôtes de la Copa America 2021 en raison de troubles civils et de préoccupations concernant le Covid-19, le Brésil est intervenu pour organiser une compétition continentale d'élite. Alors que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages en Amérique du Sud et que la Colombie fait face à des manifestations antigouvernementales, il y avait une menace très réelle que l'événement qui a déjà été repoussé une fois doive être reprogrammé à nouveau.

La CONMEBOL a cependant pris des mesures décisives et annoncé que l'hôte du tournoi 2019 serait à nouveau l'heureux élu pour accueillir l'évènement en 2021 alors que la fédération était dans le besoin pour trouver une solution de toute urgence.

Une déclaration officielle a confirmé la nouvelle ce lundi quelques heures après l'annonce concernant le retrait de la compétition à l'Argentine et à la Colombie : "La CONMEBOL Copa America 2021 se jouera au Brésil! Les dates de début et de fin du tournoi sont confirmées. Les sites et la liste des rencontres seront informés par CONMEBOL dans les prochaines heures. Le plus ancien tournoi par équipe nationale au monde ravira tout le continent !"

Quand aura lieu la Copa America 2021?

La compétition devait initialement avoir lieu en juin 2020, mais a été retardée de 12 mois en raison de l'épidémie de coronavirus et des confinements ultérieurs qui ont été mis en place. L'Argentine et la Colombie étaient prêtes à être patientes, mais elles ont quand même fini par passer à côté de l'organisation de la compétition phare en Amérique du Sud. Le Brésil organisera désormais la 47e Copa America entre le 13 juin et le 10 juillet.

Le Brésil est également le tenant du titre de cette prestigieuse compétition continentale, après avoir battu le Pérou 3-1 pour remporter un succès mémorable à domicile il y a deux ans. Le Brésil sera rejoint par les équipes nationales argentine et colombienne bien que leurs nations respectives ne puissent pas organiser de matches. L'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Venezuela, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay complètent la compétition à 10 équipes.

L'Australie et le Qatar avaient initialement été invités à faire des apparitions en tant qu'invités, mais ils ont dû se retirer en raison du report des matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 en Asie. La Copa America 2021 aura un format particulier avec deux groupes de cinq, au lieu de trois groupes de quatre. Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale.