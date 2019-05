Copa America - L'Argentine avec Di Maria et Paredes

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a dévoilé ce mardi sa liste des 23 joueurs qui disputeront la Copa America avec l'Argentine cet été.

Lionel Scaloni a réservé quelques suprises au moment d'annoncer la liste des 23 Argentins convoqués pour disputer la Copa America cet été au (14 juin au 7 juillet).

Du côté de la , Angel Di Maria et Leandro Paredes (PSG) ont été appelés et participeront donc au tournoi. Sergio Aguero et Paulo Dybala effectuent également leur retour avec l'Albiceleste, tandis que la présence de Lionel Messi, de retour au mois de mars après avoir pris du recul dans la foulée du Mondial , ne faisait guère de doutes.

En revanche, plusieurs absents de marque sont à signaler, à commencer par Mauro Icardi. Dans une situation confuse à l'Inter depuis qu'il s'est vu retirer le brassard et resté de longues semaines sans jouer, l'attaquant pourrait changer d'air cet été. Le Sévillan Gabriel Mercado ne sera pas du voyage non plus, tout comme Gonzalo Higuain, dont les passages successifs à Milan et n'ont pas convaincu le sélectionneur.

Les Argentins tenteront de briller sur la pelouse de leurs voisins brésiliens, eux qui restent sur deux défaites consécutives en finale contre le , en 2015 et 2016. Un tournoi qui constitue l'une des dernières opportunités pour Lionel Messi de remporter un tournoi majeur avec sa sélection, à bientôt 32 ans.

Lors du tirage au sort effectué en janvier dernier, l'Albiceleste a été placée dans le groupe B où elle affrontera successivement la le 16 juin, le le 20 juin et enfin le , invité, le 23 juin.

La liste complète :