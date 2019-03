Argentine - Lionel Messi de retour en sélection

Le capitaine de l'Albiceleste s'était tenu à l'écart de la sélection depuis le Mondial. Il est de retour pour affronter le Venezuela et le Maroc.

Le 30 juin dernier, l'Argentine était éliminée de la Coupe du monde en 8e de finale par l'équipe de France d'un grand Kylian Mbappé (3-4). C'est encore aujourd'hui la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot de l'Albiceleste.

L'attaquant de Barcelone a en effet tenu à se mettre à l'écart de la sélection à l'issue de ce nouvel échec dans sa quête d'un titre majeur. Comme c'était attendu, Messi a bien été rappelé par le nouveau sélectionneur, Luis Scaloni, pour participer aux deux matches du mois de mars. Il aura l'occasion d'améliorer des statistiques déjà impressionnantes puisqu'en 128 sélection il a déjà inscrit 65 buts.

L'Argentine disputera deux matches amicaux , le 23 mars contre le Venezuela puis le 26 face au Maroc. La sélection disputera cet été la Copa America, peut-être l'une des dernières opportunités pour le natif de Rosario de garnir son palmarès avec l'Albiceleste. Lors de la phase de poules, ils seront opposés successivement à la Colombie le 16 juin, au Paraguay le 20 et enfin au Qatar le 23.

Un retour grandement souhaité par la plupart des acteurs du football argentin, à l'image du plus célèbre de tous, Diego Maradona : "Le retour de Messi ? Je le pense. Nous verrons, car sinon, nous avons des problèmes", disait-il en novembre dernier. Même son de cloche chez le gardien international Sergio Romero : "J'espère qu'il ne fait que se reposer. Je n'ai pas encore parlé avec lui, mais j'espère que c'est le cas", délcarait-il en octobre dernier.

L'article continue ci-dessous

A noter qu'un autre joueur offensif effectue son retour après avoir été écarté depuis le Mondial. Il s'agit du parisien Angel Di Maria, qui aura au moins une bonne nouvelle au lendemain de son élimination en Ligue des champions face à Manchester United (1-3). "J’ai parlé avec Scaloni et je lui ai dit que je voulais revenir en sélection. J’essaie de faire de mon mieux avec mon club pour y être. Jamais je ne dirai non à la sélection. Elle a été si importante et c’est tellement énorme pour un joueur", déclarait-il début décembre.

Une liste qui comprend notamment Giovanni Lo Celso, Paulo Dybala ou le néo-parisien Leandro Paredes. Mauro Icardi, absent avec l'Inter Milan depuis plusieurs semaines n'est, lui, pas retenu.