Comment Draxler est passé de fan à ami de Raul

L'ailier allemand du PSG a pu jouer avec l’un des meilleurs attaquants de l'histoire du football durant sa carrière.

Lorsqu'il était encore adolescent et brisait les records et les temps de passage du côté de Schalke, Julian Draxler s'est rapidement retrouvé en train de côtoyer et de partager l'intimité du vestiaire avec l'icône du , Raul. L'attaquant espagnol a rejoint la en 2010 et s'est rapidement retrouvé aux côtés d'un jeune allemand nerveux et désespéré. Draxler avait grandi en idolâtrant Raul et a admis qu'il lui était difficile de communiquer rapidement avec la légende des Merengue.

"Quand Raul se tenait devant moi, je ne pouvais pas parler", a déclaré Draxler à Goal et DAZN. "Je voulais dire en anglais 'Bonjour, je suis Julian.' Mais il ne restait que des marmonnements. Je l'ai toujours aimé. Quand j'ai vu le Real Madrid plus tôt en , il était sur le terrain, parfois même en tant que capitaine des Galactiques. Et soudain, la même personne se tient dans le vestiaire à côté de vous, vous devez vous pincez".

"Vous vous demandez au début comment Felix Magath a fait que Raul joue pour Schalke maintenant. Et l'instant suivant, vous vous demandez comment vous avez réussi à être dans la même pièce que lui". Après la maladresse initiale, Draxler était déterminé à tirer le meilleur parti des compétences et de l'expérience de Raul pour s'assurer que son propre talent ne soit pas gaspillé. Raul, de son côté, a vite remarqué que l’Allemand avait quelque chose de spécial et l’a heureusement pris sous son aile.

"À un moment donné, j'ai réalisé qu'il avait très tôt compris que j'avais un grand talent", a déclaré Draxler. "J’ai aussi joué assez tôt dans la . Raul jouait numéro 10 et moi à gauche. Il savait qu’il avait besoin de me mettre sur la bonne voie pour que je puisse lui apporter des passes décisives".

"Je n'ai jamais été à une fête quand j'étais jeune"

L'article continue ci-dessous

"J'ai tout absorbé de lui et j'ai essayé de changer mon jeu de manière à ce qu'il soit heureux avec moi. S'il avait dit que je n'étais pas prêt, je n'aurais probablement plus joué. Je lui ai demandé après les séances d’entraînement ou les matchs, ce que je devrais faire s’il avait le ballon, quelle sorte de passe il veut avoir si j’ai le ballon. Il a compris que je voulais apprendre de lui. Aujourd'hui, de nombreux jeunes de 17, 18 ou 19 ans se disent: "Je le fais". Pour moi, c'était l'inverse. Cela a finalement conduit à une amitié".

Alors que Raul exerçait une influence cruciale sur le terrain lorsque débutait la carrière professionnelle de Draxler, le père du désormais joueur du a également joué son rôle en veillant à ce que son fils lutte pour être le meilleur : "Il n'a jamais dit que je devais devenir un professionnel, mais il m'a poussé très fort dans cette direction. Si nous perdions samedi ou si je jouais mal, le week-end était fini pour toute la famille. Il était vraiment en colère et très, très critique. Parfois, je ne pensais pas que ma performance était si mauvaise. Il m'a ensuite expliqué que cela ne suffisait pas. Mon père était très exigeant. Rétrospectivement, je lui en suis extrêmement reconnaissant, car j'ai développé une telle ambition que je n'aurais peut-être pas eu autrement".

Sur un plan individuel, Draxler lui-même a également fait un sacrifice important que la plupart des adolescents ne rêveraient pas de faire : "J'avais l'habitude de dire que je n'allais jamais à une soirée avant d'avoir fait mon premier match en professionnel. Et c'était vraiment le cas. J'ai bu ma première gorgée d'alcool après ma victoire en finale de coupe. Après cela, je suis allé à une fête pour la première fois. Auparavant, il n'y avait que l'école, l'entraînement, l'école, l'entraînement, l'école".