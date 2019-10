PSG - Draxler voudrait prolonger

De retour de blessure, Julian Draxler n'apparaît plus comme un premier choix pour Thomas Tuchel. L'Allemand voudrait quand même rester à Paris.

Blessé depuis de longues semaines à la voûte plantaire, Julian Draxler va devoir se montrer convaincant pour regagner sa place au sein de l'effectif du PSG. De retour dans le groupe ce dimanche pour le Clasico, l'Allemand - qui n'a plus joué depuis le 18 août à Rennes (1-2) - n'est pas entré en jeu malgré un score largement à l'avantage des Parisiens en seconde période.

Il aura une nouvelle occasion de retrouver les pelouses de ce vendredi à (20h45). Mais les états de forme de Kylian Mbappé, Angel Di Maria et consorts combinés aux arrivées plutôt convaincantes de Sarabia voire Herrera et Gueye dans l'entrejeu ne plaident pas en sa faveur aux yeux de Thomas Tuchel.

Pourtant, l'ailier international souhaiterait prolonger dans la capitale, alors que son contrat court jusqu'en juin 2021 selon Le Parisien. Avec l'objectif de s'imposer chez les Rouge et Bleu. Malgré sa situation, le champion du monde serait d'ailleurs apparu souriant à l'entraînement depuis son retour dans le groupe.

"Les supporters verront la meilleure version de Julian Draxler cette saison"

Alors qu'un départ cet été aurait pu être envisagé, Draxler avait déjà affirmé sa volonté de rester et de se relancer à Paris. "J'arrive à l'âge parfait : j'ai de l'expérience mais je suis encore jeune. Donc je pense que les supporters et le club verront la meilleure version de Julian Draxler cette saison", avait-il notamment déclaré à l'AFP en début de saison.

L'ancien joueur de Wolfsburg avait été recruté pour 36 millions d'euros par le PSG à l'hiver 2017 avant de s'imposer aux côtés de Cavani et Di Maria dans l'attaque parisienne. Les arrivée de Mbappé et Neymar l'été suivant avaient commencé à fragiliser son statut, comme il l'a lui même reconnu : "Ça n'a pas été facile car le club a acheté Kylian (Mbappé) et Neymar qui jouent sur les mêmes postes que moi.

"J'ai donc été repositionné au milieu de terrain et j'ai dû m'adapter. Même si c'était compliqué, je pense avoir répondu présent. Être en concurrence avec eux m'a obligé à reculer au milieu de terrain. Et forcément, je ne pouvais pas marquer 15 ou 20 buts pendant la saison. Avec la MCN (Mbappé, Cavani, Neymar), je suis fatalement moins au centre de l'attention. C'est un fait."