Transferts, Kanté explique pourquoi il a refusé le PSG

Toujours performant avec Chelsea, N'Golo Kanté s'est exprimé au micro du CFC sur les avances du PSG auxquelles il a opposé une fin de non-recevoir.

Le milieu de terrain international français de est précieux. Doté d'ubiquité, il est partout sur le terrain, en défense avec notamment 8 ballons récupérés lors de la récente défaite face à (2-1) et en attaque avec son but face aux Citizens sans oublier ses projections vers l'avant.

Ballon d'Or - Pour Kylian Mbappé, Lionel Messi est le favori

Courtisé notoirement par le PSG, le milieu de terrain explique pourquoi il a toujours refusé les avances franciliennes

"Parfois, on ne sait pas forcément où on veut aller. Mais on sait ce qu’on a. Je sais que j’étais à Chelsea et que j’y étais bien. Si je n’ai pas voulu venir au PSG c’était plus un choix sportif. Je me sentais bien à Londres, dans le projet et j’étais content de rester là-bas", a fait savoir N'Golo Kanté au micro du CFC ce dimanche soir.

L'article continue ci-dessous

Kanté a une image d'athlète gentil et disponible et certaines personnes ont tenté d'en profiter de son propre aveu :

"On peut rencontrer dans le foot des personnes qui essayent de profiter (de toi). C’est des personnes desquelles, il faut se méfier. Y en a qui essayent d’abuser de ta gentillesse, dans la vie et même sur le terrain. Mais aujourd’hui, je suis bien entouré, j’ai mon agent et mes proches à côté de moi. Ma carrière se passe plutôt bien. Je sais être gentil, mais je sais ce que je veux. Et mon entourage me protège.", a également confié le joueur à l'émission dominicale.