Comment De Paul a humilié l'arrogant Vinicius

Rodrigo de Paul et Vinicius Junior ne se connaissent pas, mais ont effectué une belle passe d'armes.

L'un joue pour l'Atlético de Madrid et l'Argentine, l'autre pour le Brésil et le Real Madrid, divisés par deux des rivalités les plus féroces du football. Il n'est donc pas surprenant que les deux joueurs s'échangent des propos pendant les matchs, et le choc de la Copa del Rey de jeudi a vu de Paul non seulement remporter le match, mais aussi probablement la conversation.

Vinicius montre à de Paul l'écusson du Real Madrid et lui dit : "Je joue pour le Real Madrid, toi, qui es-tu ? Ce à quoi Vinicius répond par la carte maîtresse du football : "Et j'ai gagné la Coupe du monde, pas toi", rapporte MD.

Les deux hommes auront l'occasion de s'affronter à nouveau dans deux semaines, à l'occasion du quatrième derby madrilène de l'année, qui se déroulera au Santiago Bernabéu. Les Rojiblancos sont la seule équipe à avoir battu le Real Madrid cette saison, et le bilan est actuellement de deux victoires pour une défaite.