Coéquipier de CR7, la grosse sortie de Talisca sur son avenir

Partira, partira pas ? Anderson Talisca vient de donner une idée claire sur son avenir au sein d’Al-Nassr SC en Arabie Saoudite.

Ces derniers jours, des rumeurs ont inondé la toile faisant état d’un probable départ d’Anderson Talisca du club saoudien d’Al-Nassr SC. Ayant eu vent des échos, l’attaquant brésilien, coéquipier de Cristiano Ronaldo en club, vient de donner une idée claire sur son avenir.

« Les chiffres ne mentent pas »

Après deux saisons au sein de la formation saoudienne, Anderson Souza Conceição « Talisca » aurait été invité à faire ses valises pour faire place aux nouveaux joueurs étrangers venus cet été dans le club. Selon les informations de la presse sportive ces derniers jours, l’attaquant brésilien pourrait être sacrifié afin de permettre à Sadio Mané, Seko Fofana, Alex Telles, Cristiano Ronaldo et Marcelo Brozovic de participer aux matchs de la Saudi Pro League (8 joueurs étrangers autorisés) et de Ligue des champions de l’AFC (5 joueurs étrangers autorisés). A travers un message sur son compte officiel X (ancien Twitter), Talisca a fermé des bouches. Aucun départ envisagé.

« Vous les fans d'Al Nassr, vous qui aimez ce club, arrêtez de le soutenir, fake news. J'ai renouvelé jusqu'en 2026, il n'y a aucune raison pour que je quitte le club, je ne négocie avec personne, le club n'a aucune intention de me quitte, parce qu'il n'y a aucune raison, Et les chiffres ne mentent pas. Je suis heureux ici, je ne veux aller nulle part, j'ai une belle histoire avec ce club, quand je suis arrivé au club j'y suis allé malgré toutes les difficultés de ce club, ne l'oubliez pas non plus, je ne vais nulle part, je n'ai pas l'intention de partir d'ici, je suis heureux dans ce pays avec ma famille ! !! On est ensemble. Je vous aime. Concentrons-nous sur le soutien de notre équipe demain (mardi) dans le stade qui compte le plus », a écrit Talisca.

L'article continue ci-dessous

Auteur de 22 buts et quatre passes décisives la saison dernière avec Al-Nassr, Talisca ne devrait pas quitter le club saoudien cet été. En ce début de saison, le Brésilien a disputé deux matchs (1 en qualification pour la Ligue des champions asiatique et 1 en championnat) avec Al-Nassr. Il inscrit deux buts, notamment lors de la rencontre en qualification de Ligue des champions de l’AFC.