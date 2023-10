Clermont – Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OGC Nice est en déplacement à Clermont, vendredi, pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1 française. Les dernières news ici.

La semaine étant marquée par les coupes d’Europe, notamment avec une victoire méritée du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre l’AC Milan (3-0), la Ligue 1 de France aborde sa dixième journée ce weekend. Un match très déséquilibré sur papier vu le positionnement des deux équipes en championnat. Une rencontre entre Auvergnats et Aiglons, dont le score sera à suivre en direct sur GOAL France.

Clermont pour enchaîner, Nice pour défendre l’honneur

Clermont Foot 63 vit un début de saison très compliqué en Ligue 1 Uber Eats. Lanterne rouge du championnat de France avant le démarrage de la neuvième journée, le club auvergnat a pu obtenir sa première victoire de la saison en se débarrassant d’un Olympique Lyonnais (1-2) en manque de confiance en ce début de saison. Ce qui envoie les hommes de Pascal Gastien à la 17e place avec 5 points au compteur. Clermont compte une victoire et deux matchs nuls après neuf journées en Ligue 1.

Getty

De l’autre côté, l’OGC Nice est dans une forme inexplicable en ce début de saison en championnat national. Francesco Farioli et ses joueurs s’en sortent très bien en Ligue 1 cette saison. Les Aiglons restent invaincus après neuf journées. Ils sont d’ailleurs la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 4 buts encaissés devant le Paris Saint-Germain (7) et Brest (8). Actuels deuxièmes de Ligue 1 (19 points), Terem Moffi et ses coéquipiers, qui sortent d’une victoire contre Marseille (1-0) la précédente journée, tenteront de poursuivre leur invincibilité en championnat. Ceci en ouverture du match de la 10e journée de Ligue 1, vendredi.

Getty

Horaire et lieu du match

Clermont – Nice

10e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Gabriel-Montpied

A 21h française

Les équipes probables du Clermont – Nice

Clermont: Diaw - Seidu, Pelmard, Caufriez - Konate, Gonalons, Magnin, Gastien, Allevinah - Cham, Nicholson

Nice: Bulka - Rosario, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Thuram, Boudaoui - Laborde, Moffi, Boga

Sur quelle chaîne suivre le match Clermont – Nice

La rencontre entre Clermont et l’OGC Nice sera à suivre ce vendredi 27 octobre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.