Lyon – Clermont (1-2) : Les Gones s’enfoncent

L'Olympique Lyonnais a perdu ce dimanche contre Clermont (1-2) dans le cadre de la 9éme journée de Ligue 1.

Au bord du gouffre, l'Olympique Lyonnais s'est encore incliné ce dimanche contre Clermont (1-2). C'est la crise au sein du club Rhodanien.

Lyon en crise

C'était un soir pour se relancer après des moments compliqués. Mais cette formation lyonnaise n'a ni caractère, ni moyen technique pour renverser la dynamique négative qui s'est installée depuis le début de la saison.

Face à une formation clermontoise lanterne rouge avant ce match d'un enjeu important, Lyon s'est montré une fois encore incapable d'élever son niveau de jeu. D'entrée Fabio Grosso a fait confiance à un trio offensif composé de Lacazette , Jeffinho et Cherki. Ce trident offensif a été sevré de ballons durant tout le match.

Le milieu de terrain moins créatif n'a pas été en mesure de perturber le jeu de Clermont basé sur la recherche de la profondeur. Justement du côté clermontois, on ne s'est pas fait prier pour lancer les hostilités dès la 10ème minute grâce à Mohamed Cham. Décidément inspiré ce soir, les hommes de Pascal Gastien ont dominé outrageusement la rencontre et le second but de Magnin à la 35ème n'a fait que confirmer cela. La défense lyonnaise très fébrile a encore montrée ses limites. Dépité, Fabio Grosso a tenté de trouver une solution au piège clermontois.

L'inc ap acité de L yon

Si les entrées de Diawara et de Nuamah ont apporté du rythme et du mouvement dans le secteur offensif de Lyon, la formation Olympienne s'est montrée incapable de revenir à la marque même si à la 52éme minute Ogier a marqué contre son camp. Elle a buté dans les derniers instants de la rencontre sur une défense courageuse et un gardien, Diaw dans un grand jour.

Les hommes de Fabio Grosso perdent ainsi pour la 6ème fois cette saison et sont bons derniers de Ligue 1 avec 2 points. Clermont de son côté se retrouve à la 17ème place.