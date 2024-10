Clasico, Carlo Ancelotti opère deux changements contre le Barça

Le coach du Real Madrid procède à deux changements dans son onze de départ contre le FC Barcelone lors du Clasico, ce samedi soir.

Contrairement à la formation contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine en Ligue des champions, le Real Madrid utilisera un autre système de jeu contre le FC Barcelone, ce samedi soir. L’entraîneur du club de la capitale espagnole, Carlo Ancelotti, va opérer deux changements dans son onze de départ lors du Clasico ce soir.

Lunin et Tchouameni titulaires

Vainqueur du Borussia Dortmund (5-2) dans un match renversant lors de la troisième journée de Ligue des champions, le Real Madrid veut terminer la semaine en beauté et envisage en effet une victoire contre le FC Barcelone lors du premier Clasico, ce samedi (21 heures), lors de la 11e journée de la Liga. Mais le coach madrilène va opérer deux changements dans son onze de départ face aux Culés.

Getty

Pour ce match, la Maison Blanche arrive avec quatre joueurs clés blessés tels que Thibaut Courtois, David Alaba, Rodrygo et Dani Carvajal. En effet, Carlo Ancelotti devrait aligner de nouveaux ses quatre hommes en défense, notamment Lucas Vazquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy devant le portier Andriy Lunin dans les cages. Le technicien transalpin va revenir au 4-4-2 losanges, selon Defensa Central, avec la réintégration d’Aurélien Tchouameni aux côtés d’Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Federico Valverde. Quant à lui, Luka Modric devrait démarrer sur le banc. L’attaque sera confiée à Vinicius, futur Ballon d’Or, et Kylian Mbappé.

L'article continue ci-dessous

La composition probable du Real Madrid pour le Clasico

Lunin - L. Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy - Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham - Vinicius, Mbappé