Les notes du Real Madrid face au Borussia : Vinicius Jr éclipse Mbappé, Vazquez de zéro à héros

L'équipe d'Ancelotti a réalisé un nouveau retournement de situation miraculeux à Bernabeu lors d'un remake de la dernière finale de C1.

Le Real Madrid a encore produit de la magie en Ligue des champions mardi, en renversant un retad de 2-0 à la mi-temps pour battre le Borussia Dortmund 5-2 et remettre sa campagne européenne sur les rails.

Vinicius Jr a été le meilleur buteur du match, inscrivant les deuxième, quatrième et cinquième buts, mais c'est le but décisif de Lucas Vazquez qui restera comme le souvenir le plus marquant de cette soirée mémorable.

Dortmund a pris l'avantage après une première demi-heure de jeu. Serge Guirassy a envoyé le ballon à Donyell Malen, qui a battu un Thibaut Courtois impuissant. Jamie Gittens a ajouté un deuxième but quatre minutes plus tard, se faufilant au deuxième poteau pour reprendre un centre de Malen.

Madrid a répondu par une brève attaque au cours de laquelle ils ont fait un travail assez remarquable en ne trouvant pas le chemin des filets. Jude Bellingham a manqué une occasion en or, puis a frappé une frappe sur la barre transversale. Rodrygo a également touché le poteau, avant qu'une parade de Gregor Kobel ne stoppe une déviation insolite.

Madrid, inévitablement, s'est réveillé après la pause. Une approche plus prudente de Nuri Sahin a suscité la pression des locaux, et les chevaux ont été lachés. Toni Rudiger a marqué le premier but, de la tête sur un centre de Kylian Mbappé, avant que Vinicius n'assure l'égalisation moins de deux minutes plus tard.

Tout le reste semblait inévitable après cela. Vazquez a marqué le troisième but, avant que Vinicius n'inscrive deux autres buts spectaculaires pour compléter son triplé et conclure une autre victoire mémorable en Ligue des champions.

GOAL évalue les joueurs du Real Madrid qui se sont produits ce mardi à Bernabeu.