Real Madrid - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Madrid vs FC Barcelone

L'un des plus grands rendez-vous du calendrier footballistique aura lieu samedi soir au Bernabeu, le Real Madrid recevant Barcelone pour le Clasico.

Le FC Barcelone a été l'équipe la plus remarquable de l'élite espagnole cette saison, l'équipe catalane étant actuellement en tête du classement de la Liga, tandis que le Real Madrid occupe la deuxième place, à trois points de son rival avant ce match.

Le Real Madrid n'a pas été à son meilleur niveau au début de la campagne 2024-25, mais il est toujours invaincu en première division espagnole cette saison, avec sept victoires et trois nuls sur ses 10 matchs pour récolter 24 points, ce qui est suffisant pour la deuxième place.

L'équipe de Carlo Ancelotti est à trois points du leader Barcelone, donc une défaite samedi aurait des conséquences assez graves, même à ce stade de la campagne, mais elle peut se réjouir de ses récentes rencontres avec Barcelone, ayant été victorieuse lors de chacune de ses quatre dernières confrontations toutes compétitions confondues.

Les Blancos ont réalisé un doublé en championnat contre Barcelone la saison dernière, avec notamment une victoire 3-2 à Bernabeu, alors qu'ils n'ont plus perdu à domicile contre l'équipe catalane en championnat depuis mars 2022.

Le Real Madrid s'est imposé 2-1 contre le Celta Vigo en Liga le week-end dernier, tandis qu'il a battu le Borussia Dortmund 5-2 en Ligue des champions mardi, remontant de deux buts de retard pour s'assurer trois points vitaux dans la compétition.

Le premier choc de la saison

Il y a eu des problèmes de démarrage pour intégrer Kylian Mbappé dans l'équipe, avec les chiffres de Jude Bellingham en termes de buts et de passes décisives considérablement inférieurs à ceux de la saison dernière, mais cela a quand même été un bon début de campagne, et une victoire samedi les mettrait à égalité de points avec leurs rivaux acharnés au classement.

Le Real Madrid a encore quatre matches à jouer avant la dernière trêve internationale de l'année, affrontant Barcelone, Valence et Osasuna en championnat, en plus d'un affrontement à domicile en Ligue des champions contre le géant italien de l'AC Milan.

Il y avait certainement des points d'interrogation lorsque Hansi Flick a été nommé entraîneur principal du FC Barcelone, mais l'Allemand a connu un début de vie exceptionnel au club, les géants catalans étant en forme au début de la saison 2024-25.

La forme du FC Barcelone est encore plus impressionnante compte tenu de ses problèmes de blessures importants, l'équipe ayant remporté neuf de ses 10 matches de championnat pour récolter 27 points, ce qui lui laisse trois points d'avance au sommet, tandis qu'elle est confortablement le meilleur buteur de l'élite espagnole cette saison avec 33 buts, avec une moyenne de plus de trois buts par match.

L'équipe de Flick a remporté ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 5-1 contre Séville en Liga le week-end dernier, tandis qu'elle abordera le match après une victoire décisive en Ligue des champions.

En effet, Raphinha a marqué un triplé lors d'une victoire 4-1 contre le Bayern Munich mercredi soir, et avec des joueurs qui commencent à revenir en forme, les signes sont très positifs pour Barcelone, qui suivra le Clasico avec le derby catalan contre l'Espanyol.

Une victoire face au Real Madrid ce week-end serait un signal fort, et six points à ce stade de la saison seraient un chiffre important, sachant que l'équipe de Flick n'a connu qu'une seule mauvaise journée en première division espagnole jusqu'à présent en 2024-25.

Comme le Real Madrid, Barcelone a encore quatre matches à disputer avant la trêve internationale de novembre, affrontant l'Espanyol et la Real Sociedad en championnat, en plus d'un déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des champions.

Le Real Madrid a subi une double blessure avant ce match, Thibaut Courtois et Rodrygo étant tous deux indisponibles pour les deux à trois prochaines semaines en raison de problèmes rencontrés contre le Bayern.

Andriy Lunin est donc en passe de prendre une place dans les buts, tandis que l'absence de Rodrygo devrait entraîner un changement de formation, Bellingham devant jouer derrière une attaque composée de Vinicius Junior et Mbappé.

Bellingham n'a pas encore marqué cette saison, mais Vinicius a porté son total à huit buts cette saison avec un triplé contre Dortmund, tandis que Mbappé a inscrit huit buts en 13 apparitions.

Brahim Diaz pourrait revenir dans l'équipe et pourrait être une option intéressante en tant que remplaçant lors de la deuxième moitié de la rencontre, mais David Alaba et Dani Carvajal seront absents aux côtés de Courtois et Rodrygo.

Du côté de Barcelone, Frenkie de Jong, Dani Olmo et Gavi sont tous de retour en forme après leurs problèmes de cette saison, mais le trio pourrait continuer sur le banc pour le Clasico.

Marc Casado a reçu des éloges particuliers de son entraîneur pour ses performances cette saison, et il est probable qu'il continue au milieu de terrain aux côtés de Pedri, avec Fermin Lopez, auteur de deux passes décisives contre le Bayern, opérant comme numéro 10.

Real Madrid - FC Barcelone, les compos probables :

Real Madrid :

Lundi; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy ; Valverde, Tchouameni, Camavinga ; Bellingham ; Vinicius, Mbappé

Barcelone :

Il n’y en a pas ; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Marié, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha ; Lewandowski

Real Madrid - FC Barcelone, où voir le match :

Pour suivre cette rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone, il faudra disposer d'un abonnement incluant beIN SPORTS. C'est notamment le cas de l'offre CANAL+ Sport qui permet aux abonnés d'accéder aux programmes de CANAL+ mais aussi à beIN SPORTS ou Eurosport.

Pour le streaming, il faudra se connecter au service beinConnect.