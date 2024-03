Clash Deschamps - Fournier : Deux anciens Bleus désapprouvent le sélectionneur

Deux anciens internationaux français ont réagi dimanche au clash entre Didier Deschamps et Hubert Fournier sur les tirs au but.

Jeudi lors de la publication de la liste des joueurs sélectionnés, Didier Deschamps était particulièrement remonté contre le Directeur Technique National. Ce dernier avait annoncé il y a quelques semaines le lancement d’un programme visant à améliorer les chances de l’Equipe de France lors des séances de tirs au but. Une sortie qui n’a donc pas plu au sélectionneur français contrairement à deux anciens Bleus qui donnent raison à Fournier.

Govou donne raison à Fournier face à Deschamps

L’Equipe de France aurait une troisième étoile mondiale sur son écusson si elle avait été plus en réussite lors des séances de tirs au but en 2022. La France s’est inclinée 4-2 aux TAB après un match sensationnel contre l’Argentine (3-3 après prolongations). Un échec qui a renvoyé au souvenir des quarts de finale de l’Euro 2020 perdus après le même exercice contre la Suisse. Ce qui a poussé la Fédération Française de Football à vouloir changer les choses et mettre assez de chances du côté des Bleus comme l’a annoncé Hubert Fournier. Un programme qui a notamment le soutien de Sidney Govou.

« Je pense que Hubert Fournier a raison, mais je pense que c’est de la maladresse de l’avoir déclaré publiquement. Deschamps répond, car il s’est senti agressé. Je pense que les pénos ce n’est pas du hasard. Mais on limite l’échec si on travaille. Ça permet d’être plus sûr de son geste », déclare l’ancien joueur de l’OL au micro de Canal+.

Mickael Landreau tacle Deschamps

La sortie de Hubert Fournier a agacé Didier Deschamps qui ne s’est pas privé de le faire savoir jeudi. Le sélectionneur français considère cette sortie comme un manque de respect envers sa personne mais aussi envers tous les entraineurs. Mais pour Mickael Landreau, Didier Deschamps aurait pu ne pas alimenter une polémique sur ce sujet d’autant plus de la DTN a raison de vouloir changer la donne.

« Le bras de fer Fournier – Deschamps ? C’est de l’égo qui est en jeu. Pour 90% des gens, personne n’avait entendu Fournier. Que Deschamps ait envie de mettre une ligne, c’est qu’il y a un rapport de forces au niveau fédéral. Que la DTN veuille faire un travail au niveau des pénalties, c’est normal je trouve. Didier aurait pu ne pas en parler et dire que Fournier est dans son rôle et qu’on va la travailler », confie l’ancien gardien du PSG qui pense toutefois que travailler les tirs au but n’est pas une nécessité. « Faut-il les travailler ? Pour moi, il y a plein de choses qui sont différents et on mélange tout. C’est quel travail les gardiens font en minutie ? Par exemple, est-ce que les 23 argentins, ils les ont étudiés avant la finale ? », s’interroge Landreau.