OM, La réaction cinglante de Deschamps à la polémique Clauss

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a réagi dimanche à la polémique Clauss à l’OM.

Il y a quelques semaines, Jonathan Clauss était au cœur d’une polémique à l’Olympique de Marseille. Le joueur était notamment attaqué par ses dirigeants qui lui reprochaient son manque de professionnalisme en public. Une affaire qui avait fait grand bruit surtout que l’OM traversait une sale période en ce moment. Même si les choses se sont calmées depuis peu, Didier Deschamps s’est permis de revenir sur cette polémique ce dimanche lors d’un entretien avec Téléfoot.

Benatia et l’OM attaquent Jonathan Clauss

L’Olympique de Marseille va beaucoup mieux sur le plan sportif depuis quelques journées et l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Une amélioration de résultats qui a également mis fin à des crises internes dans le vestiaire marseillais. En effet, il y a encore un mois, les dirigeants marseillais attaquaient publiquement Jonathan Clauss en l’accusant notamment d’un manque de professionnalisme.

« Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui, dans l'attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l'était pas », confiait le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, dans une interview avec Canal+.

Deschamps botte en touche pour la polémique Clauss à l’OM

Tancé pour manque de professionnalisme, Jonathan Clauss a répondu sur le terrain en sortant des prestations convaincantes. Des performances qui lui ont d’ailleurs valu d’être appelé par Didier Deschamps pour les regroupements du mois de mars de l’Equipe de France. Interrogé à ce sujet, le sélectionneur des Bleus préfère se concentrer sur les prestations de Jonathan Clauss sur le terrain avec la France ainsi que l’OM.

« J’ai échangé avec lui bien évidemment, pour discuter. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais évidemment, ce qui m’intéresse c’est Jonathan par rapport à ce qu’il a été capable de faire avec nous et je pense que ce sont dans les intérêts de tout le monde, de l’équipe de France, de Jonathan et de l’Olympique de Marseille que la situation se soit normalisée et que le terrain lui avait donné raison et continue de lui donner raison », a confié l’ancien joueur et entraineur de l’Olympique de Marseille.