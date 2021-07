Les discussions entre Chelsea et Séville ont débuté pour Koundé

Conscient que Koundé veut partir, le FC Séville souhaiterait que Chelsea se rapproche des 80 millions d’euros de sa clause.

La course finale pour l'avenir de Jules Koundé a commencé. Séville et Chelsea ont déjà entamé des négociations pour clore une opération qui satisfera toutes les parties, mais, pour l'instant, rien ne dit que l’accord sera dans un futur proche.

Comme Goal l'a expliqué, la liste restreinte des équipes qui pourraient convaincre Koundé de quitter Sánchez-Pizjuán était limitée et après les premiers mouvements sur le marché, elle s'est pratiquement réduite au Real Madrid, Manchester United et Chelsea.

Avec des Merengue épuisés financièrement et qui attendent Mbappe et des "Red Devils" qui viennent de signer Varane il y a seulement quelques heures, les Blues sont désormais les grands favoris pour s’attacher les services de l’international français.

En effet, le journaliste Fabrizio Romano avait annoncé que le joueur aurait déjà un accord pour signer jusqu'en 2026 et accepterait de rejoindre Chelsea, tenant du titre en Ligue des champions avec plus d’enthousiasme que Tottenham, club que le Français a rejeté. Cependant, le plus compliqué reste, à savoir que les deux clubs se mettent d'accord.

Séville souhaite que le transfert de Koundé soit le plus proche possible des 80 millions de sa clause résolutoire, d'autant plus après avoir récolté 25 millions d'euros pour la vente de Bryan Gil à Tottenham qui a aplani les comptes et allégé le besoin de vendre. Maintenant, le club sévillan peut attendre et forcer la main de Chelsea pour payer plus.

La valeur de Koundé et le pourcentage des Girondins

Cependant, le FC Séville comprend que c'est le bon été pour transférer Koundé. Le Français a toujours un contrat de 3 ans, il n'y a donc aucun risque qu'il parte en tant qu'agent libre. De plus, l'été dernier, le footballeur a accepté de rester après avoir rejeté une offre de Manchester City, mais il y a quelques semaines, il a déclaré alors qu'il était avec l'équipe de France que cet été, il voulait partir pour rejoindre un club qui aspire à tout gagner.

Ainsi, le Français est en passe de devenir la vente la plus chère de l'histoire du club. Cependant, Séville a déjà payé 25 millions pour lui aux Girondins de Bordeaux en 2019 et le club français a inséré un pourcentage de 20% du bénéfice du transfert. C'est-à-dire que si Séville vend Koundé pour 80 millions, il aura un bénéfice de 55 millions, mais 11 iraient pour le club français.

La première offre de Chelsea aurait consisté, selon Fabrizio Romano lui-même, en une offre de 30 à 35 millions d'euros plus la cession de Kurt Zouma, qui se substituerait à Koundé lui-même. La valeur de Zouma, selon le site spécialisé Transfermarkt, est de 32 millions d'euros, il faudrait donc que les Blues augmentent quelque peu la somme de cash pour que la valeur comptable de l'opération approche les 80 millions de la clause de Koundé.

Cependant, Séville, malgré le fait qu'elle ait utilisé cette formule avec la vente de Bryan Gil à Tottenham avec Erik Lamela, n'est pas très friande de ces échanges et a toujours préféré demander plus d'argent pour que Monchi et sa direction sportive choisissent comment le réinvestir.

En fait, Marca précise que le club ne verrait pas d'un bon œil l'échange, sans même inclure Zouma ou d'autres joueurs comme Emerson Palmieri, malgré le fait que le club sévillan recherche également un gaucher après le départ d'Escudero.