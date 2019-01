Chelsea : l'Atlético de Madrid courtise Morata en prêt

Annoncé à Séville, Alvaro Morata pourrait finalement retourner dans la capitale espagnole, où l'Atlético souhaite l'attirer sous la forme d'un prêt.

L'Atletico Madrid souhaite attirer Alvaro Morata sous la forme d'un prêt, selon les informations de Goal.

L'attaquant de Chelsea fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines. La plus insistante l'annonce au FC Séville, mais le club andalou a fait savoir que le dossier était "très difficile", via son directeur du football Joaquin Caparros. Séville avait entamé des négociations pour un prêt avec option d'achat, et le club andalou était prêt à verser la totalité du salaire de Morata, mais ce dossier est au point mort pour le moment.



Les représentants de Morata se tournent désormais vers l'Atlético. Au cours des prochaines 48 heures, une réunion avec les dirigeants du club madrilène aura lieu. Evidemment, la principale réserve porte sur le passé de Morata, qui est un produit de l'académie du Real Madrid, mais selon nos informations, le joueur serait heureux de retrouver ses habitudes dans la capitale espagnole, où il serait entouré par ses amis et sa famille.



S'il devait s'installer à l'Atletico, il rejoindrait une autre ancienne star de Chelsea qui était partie par la petite porte, Diego Costa, qui n'a inscrit que 4 buts en 15 matches cette saison à cause de pépins physiques. Antoine Griezmann est le meilleur buteur du club en Liga avec 8 buts.



L'intérêt de Diego Simeone est un autre élément à prendre en compte. L'Argentin est un fan de Morata et considère que la capacité de l'attaquant à jouer dos au but serait un atout majeur pour l'attaque de son équipe.



Très irrégulier, Morata a marqué 5 buts en 16 matches de Premier League pour Chelsea cette saison, signant également 2 réalisations en Europa League.

L'attaquant, âgé de 26 ans, avait rejoint Chelsea en juillet 2017. Il n'a inscrit que 16 buts pour le club londonien au total, malgré de bons débuts.