Giroud veut continuer avec Chelsea

L'attaquant international français, Olivier Giroud, a réitéré son désir de continuer avec sa formation actuelle de Chelsea.

L'attaquant de , Olivier Giroud, a laissé croire qu'il ne ferait pas pression sur son club pour obtenir un transfert à janvier.

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, avait suggéré plus tôt cette saison que l'ancien Gunner devrait envisager de passer à autre chose pour le bien de sa carrière internationale en raison d'un manque de temps de jeu. Giroud, cependant, a depuis profité de plusieurs apparitions et a connu beaucoup de succès sur le terrain, marquant huit buts lors de ses sept dernières sorties en et en .

Grâce à cette brillante forme, il a regagné la confiance de Frank Lampard et les spéculations selon lesquelles il pourrait partir durant le mois à venir ont complètement disparu. Et Giroud a suggéré dans une interview avec Sky Sports qu'il n'avait actuellement l'intention de changer de club.

«Bien sûr que je suis très satisfait de mes statistiques. Je suis l'homme le plus heureux quand je suis sur le terrain, a-t-il déclaré. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois, mais je veux juste maintenir mon efficacité à un niveau élevé. Quand je ne suis pas sur le terrain, j'essaie juste de faire partie de l'équipe. Je veux vraiment le meilleur pour cette équipe et je crois vraiment que nous avons une grande opportunité de gagner quelque chose à Chelsea avec cette grande équipe. Je vais simplement continuer comme ça et essayer de garder le rythme."

Pendant ce temps, le joueur de 34 ans pense que son style se prête à une carrière plus longue qu'un attaquant lambda. "Ma principale force n'a jamais été ma vitesse, a-t-il confié. Cet instinct de marquer est quelque chose que vous avez ou pas. Un attaquant peut flairer les choses. En tant qu'attaquant, si vous voulez vous libérer du défenseur, vous devez effectuer une première course, puis une autre seconde. Vous feignez d'aller au second poteau mais vous finissez par aller au premier poteau. Il s'agit de ce mouvement pour se libérer de votre défenseur et recevoir le ballon."

"Ce n'est pas un coup de chance. Il n'y a rien de chanceux lorsque vous marquez des buts. Jamais. Vous ne pouvez pas être simplement en réussite. Vous êtes déterminé et résilient. Vous continuez toujours à croire. C'est l'une des principales qualités d'un attaquant. Vous ne vous arrêtez jamais et vous croyez toujours que vous allez marquer même si vous manquez le premier ou le second", a conclu l'ancien montpélliérain.

Giroud espère prolonger sa bonne forme dimanche, lorsque l’équipe de Frank Lampard accueillera en Premier League.