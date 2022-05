Chelsea : l'appel du pied de Thiago Silva pour son avenir

Thiago Silva veut donner un coup de pouce à la défense de Chelsea en révélant qu'il serait heureux de rester à Stamford Bridge pour une quatrième saison. Thiago Silva a signé à Chelsea dans le cadre d'un transfert gratuit après son départ du Paris Saint-Germain en août 2020 et a depuis fait 82 apparitions pour le club dans toutes les compétitions.

Thiago Silva espère une prolongation de contrat

Le Brésilien a joué un rôle clé dans le parcours des Blues en Ligue des champions lors de sa première saison et a ajouté la Coupe du monde des clubs de la FIFA et de la Super Coupe de l'UEFA à son CV en 2021-22, mais il devrait devenir un agent libre l'année prochaine. Chelsea ne pourra pas signer de nouveaux contrats tant que le projet de vente du club n'aura pas abouti, Roman Abramovich devant céder les rênes du club à un consortium dirigé par Todd Boehly, copropriétaire des Dodgers de Los Angeles.

Thiago Silva espère que les Blues lui proposeront un nouveau contrat dès qu'ils le pourront, car lui et sa famille se sentent "chez eux" dans l'ouest de Londres. "C'est étrange. Vous venez pour une saison et vous ne savez pas ce qui va se passer parce que les gens vous regardent et ont peut-être quelques doutes à cause de votre âge", a déclaré le joueur de 37 ans dans le programme officiel du jour du match de Chelsea avant la victoire 2-1 contre Watford lors de la dernière journée.

"Gagner la Premier League, c'est un rêve"

"J'étais heureux d'accepter pour une deuxième saison et maintenant une troisième - et qui sait, peut-être même une quatrième après ça ! Je suis heureux ici, ma famille est heureuse et cela aide beaucoup car lorsque je vais en dehors du terrain, cela ne peut que bien se passer aussi. Je me sens bien à Londres. Je me sens chez moi. Même lorsque je suis arrivé à Londres, je me sens chez moi à l'intérieur du stade, j'ai ressenti l'amour des fans sur les médias sociaux et cela va loin. Nous jouons bien quand nous nous sentons à la maison", a ajouté le Brésilien.

La victoire de Chelsea contre Watford lui a permis de terminer la saison à la troisième place, à 19 points du champion Manchester City. La principale ambition de Thiago Silva pour 2022-23 est d'aider les Blues à remporter une sixième couronne de Premier League, après avoir déjà soulevé plusieurs titres de champion au PSG et un Scudetto avec l'AC Milan.

"Honnêtement, la Premier League. C'est un rêve, quelque chose dont j'ai envie", a-t-il déclaré. "Tous les championnats nationaux dans lesquels j'ai joué avant, j'ai gagné, et la Premier League n'est pas différente à mes yeux - c'est quelque chose que je veux vraiment gagner. Nous avons remporté la Ligue des champions la saison dernière et maintenant j'ai la Premier League en tête. Ce n'est pas pour écarter toute autre compétition mais la Premier League est celle que je veux vraiment gagner."