Chelsea : Tuchel regrette les absences de Kanté...

Cela n'a plus rien d'un secret, N'Golo Kanté est un élément indispensable à la réussite de Chelsea. Et ce depuis plusieurs saisons. Malheureusement, l'international français peine à se débarasser de pépins physiques récurrents, et manque trop souvent à l'appel ces derniers mois. Fraîchement revenu de blessure, l'ancien de Leicester a été louangé par son coach.

Tuchel est amoureux de son talisman

En effet, Thomas Tuchel s'est exprimé sur l'importance de son milieu de terrain après le match nul concédé face à Leicester (1-1), regrettant ses absences répétées et insistant sur son apport inégalé chez les Blues. "Je pense qu'il est notre joueur clé, clé, clé. Mais les joueurs clés, clés, clés doivent être sur le terrain et il n'a joué que 40% des matchs, donc c'est peut-être un miracle que nous arrivions à la troisième place", a d'abord confié l'Allemand.

"Il est notre Mo Salah, il est notre Van Dijk, il est notre De Bruyne, il est notre Neymar, il est notre Kylian Mbappé. Il est simplement ce joueur, le gars qui fait la différence et si vous ne l'avez que 40% du temps, c'est un énorme problème. Compte tenu de ce pourcentage, cela met tout en perspective, parce que j'ai vu Liverpool la saison dernière sans Van Dijk et ils ont eu de grosses difficultés. Il est l'un des tout meilleurs milieux de terrain du monde", a ensuite insisté Thomas Tuchel, passé par le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain.

19 matches manqués cette saison

Au total, N'Golo Kanté a déclaré forfait à 19 reprises lors de cet exercice 2021-22. Dans ces conditions, difficile d'apporter le rayonnement escompté et de trouver le rythme nécessaire pour retrouver son niveau d'antan. Malgré cela, son talent n'a jamais été remis en cause.