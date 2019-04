Chelsea assure le minimum, Benfica se déchaine...Le résumé de la soirée en Ligue Europa

Les quarts aller de la Ligue Europa se sont disputés ce jeudi. Ils ont notamment vu Benfica infliger à Francfort sa première défaite de l'année.

La soirée des quarts de finale de la a été relativement conforme aux attentes. Tandis qu'Arsenal a pris le dessus sur Naples à domicile, a dominé Francfort sur sa pelouse (4-2) tandis que est allé battre Slavia Prague à l'extérieur (1-0). Le duel 100% espagnol de la compétition, opposant à Valence, a souri aux hommes de Marcelinho.

- : 2-0

Buts : Ramsey (15e), Koulibaly (25e sp)

Arsenal-Naples, c'était le choc de ces quarts de finale de la Ligue Europa. Et, il a tourné à l'avantage des Gunners. Devant leur public, les hommes d'Unai Emery ont fait le boulot, inscrivant deux buts dès la première période pour ensuite gérer tranquillement leur avance. Les héros du jour se nomment Aaron Ramsey et Lucas Toreira, qui a profité d'une déviation malencontreuse de Kalidou Koulibaly. Avec ce score, les Anglais se déplaceront à San Paolo en toute confiance et le sentiment d'avoir fait le plus dur lors de ce match aller.

Slavia Prague-Chelsea : 0-1

But : Marcos Alonso (86e)

Chelsea, l'autre équipe anglaise toujours en course dans cette C3, a eu plus de mal sur le terrain de Slavia. Mais, les Blues ont fini par tirer leur épingle du jeu. A quelques minutes de la fin, Marcos Alonso a délivré les siens en cueillant un service de Willian. Le milieu espagnol a été plus en réussite qu'Olivier Giroud, resté pour une fois muet pendant les 90 minutes de jeu. L'international tricolore conserve tout de même la tête des buteurs dans cette compétition.

Benfica- : 4-2

Buts : Joao Felix (21e s.p, 43e, 54e), Ruben Dias (50e); Jovic (40e), Paciencia (72e)

L'autre équipe à avoir fait un sérieux pas vers la qualification pour les demis c'est le Benfica. Dans leur Estadio de la Luz, les Lisboètes ont passé quatre buts à Francfort, pourtant invaincu cette saison dans les différentes compétitions. À lui seul, le virevoltant Joao Felix a claqué un triplé. Les Portugais ne pourront cependant pas être totalement satisfaits au sortir de cette rencontre puisqu'ils ont concédé deux réalisations. Paciencia et Jovic permettent aux Allemands d'espérer en vue du match retour.

Villarreal-Valence : 1-3

Buts : Cazorla (36e s.p.); Guedes (6e, 93e), Wass (91e)

Enfin, le dernier match mettait aux prises Villarreal et Valence. Ce sont les Ché qui ont eu le dernier mot dans cette partie. Jusqu'à l'entame du temps additionnel il y avait égalité, mais les visiteurs ont remporté la mise sur le score de 3-1 grâce à des réalisations de Daniel Wass et Gonçalo Guedes. Dur, dur pour le Sous-Martin Jaune qui avait cru pouvoir échapper à la défaite. Il faudrait un miracle à Cazorla et consorts au retour pour se qualifier.