Chelsea a contacté Naples pour Dries Mertens

Les Blues de Chelsea songeraient à s’attacher les services de l’ailier international belge, Dries Mertens.

Les derniers jours du marché des transferts se révèlent être très animés en ce qui concerne les mouvements des attaquants. Parmi les clubs les plus actifs de la , il y a certainement le de Lampard. Les Londoniens continuent à chercher un attaquant et concentrent leurs regards sur Napoli avec l'espoir d'avoir Dries Mertens.

Selon les informations de 'Sky Sport', le club anglais a tâté le terrain pour l'attaquant belge, dont le contrat arrive à expiration du contrat le 30 juin 2020. Le joueur n'a pas encore de terrain d'entente pour le renouvellement de son bail et pourrait donc se mettre d'accord avec d'autres équipes pour la prochaine saison.

Pour éviter de perdre son ailier de 32 ans avec un transfert gratuit, De Laurentiis pourrait accepter de le vendre maintenant: d'où l'éventuelle négociation avec Chelsea, qui recherche des renforts immédiats. L'ancien du a des caractéristiques différentes de tous les autres joueurs offensifs actuellement disponibles pour Lampard et l'intéressé aimerait une nouvelle aventure loin du Vésuve.