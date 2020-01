Tottenham se positionne sur Olivier Giroud

L’attaquant français de Chelsea, Olivier Giroud, aurait fait l’objet d’une proposition de la part du club voisin de Tottenham.

Olivier Giroud se serait vu offrir un contrat de 18 mois de la part de , d’après ce que rapporte le très sérieux site italien Gianluca Di Marzio. Les Spurs ciblent un attaquant pour pallier la défection d’Harry Kane et le Français émerge à leurs yeux comme la solution à leurs problèmes.

L'Inter de Milan avait mené la course pour faire signer le champion du monde ce mois-ci, mais a apparemment repoussé tout accord jusqu'à la fin de la saison. Les négociations avec les Blues se sont avérées être compliquées et le club a fait d’autres dépenses en signant successivement Ashley Young, Victor Moses et Christian Eriksen.

Tottenham a donc flairé le bon coup et est prêt à sauter sur l’occasion. Reste à savoir si serait plus enclin à céder son joueur à un rival régional plutôt qu'à une équipe étrangère. Ce n’est pas du tout sûr. Et concernant l’intéressé, voit-il d’un bon œil un retour dans le nord du Londres ? Il semblerait que cela ne doit pas être une énorme contrainte, vu qu’avec sa famille il a toujours souhaité rester dans la capitale anglaise.

S’il rejoint Tottenham, Giroud sera le deuxième joueur français à porter les couleurs de ces trois formations londoniennes après un certain William Gallas.