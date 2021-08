"C'est devenu une machine" - Timide, Upamecano est une "bête sur le terrain, selon son ancien entraîneur

Un homme qui a entraîné le Français alors qu'il apprenait encore son métier en Autriche dit que son talent était évident dès son plus jeune âge.

Dayot Upamecano est "timide" en dehors du terrain mais une "bête" selon l'ancien manager du Red Bull Salzbourg Thomas Letsch, qui dit que la star du Bayern Munich "est devenue une machine" pendant son séjour avec le club autrichien. Dayot Upamecano a connu une ascension rapide au sommet du jeu ces dernières années, s'établissant comme l'un des meilleurs défenseurs du RB Leipzig avant de rejoindre le Bayern Munich, six fois vainqueur de la Ligue des champions.

Letsch n'est pas surpris que le joueur de 22 ans, qui a été transféré pour la somme de 43 millions d'euros à l'Allianz Arena plus tôt cet été, soit allé si loin en si peu de temps, après avoir vu pour la première fois son talent unique de près à Salzbourg entre 2015 et 2017. Upamecano a passé une saison et demie avec l'équipe basée en Autriche avant de déménager dans le club de Leipzig en Allemagne, et Letsch dit qu'il s'est immédiatement démarqué malgré son caractère introverti dans le vestiaire.

"En dehors du terrain, il était complètement réservé et timide. Il n'a pas dit un mot et a regardé vers le bas plutôt que dans les yeux", a déclaré l'ancien entraîneur de Salzbourg à Goal et SPOX. "Sur le terrain, cependant, il est devenu une machine, une bête, un terrier. Sa vitesse, sa robustesse et sa mentalité étaient déjà très prononcées à l'âge de 16 ans".

Upamecano critiqué mais défendu par Nagelsmann

Interrogé sur la performance la plus impressionnante d'Upamecano avec Salzbourg, Letsch a fait référence à sa performance lors du match retour du deuxième tour de l'UEFA Youth League contre Besiktas en novembre 2015. "Nous avons perdu 1-0 à l'extérieur et il voulait gagner le match retour pour nous tout seul", a-t-il ajouté. "Il a littéralement mangé les adversaires dans les duels et a marqué pour le faire 2-1 lui-même [le score final était de 5-1]".

"C'était la première fois qu'il montrait quel genre de joueur il pouvait être et quelle mentalité il avait. C'était absolument impressionnant", a ajouté Letsch. Upamecano est arrivé à Leipzig pour 10 millions d'euros en janvier 2017 et a disputé 154 matches toutes compétitions confondues pour le club. Le Français a également marqué quatre buts et délivré trois passes décisives, tout en les aidant à obtenir une place régulière en Ligue des champions et à défier le Bayern en tête du classement de la Bundesliga.

Upamecano a fait sa première apparition en compétition pour le Bayern lors de son premier match de championnat de la nouvelle saison contre le Borussia Mönchengladbach vendredi. L'imposant défenseur central a été critiqué pour ses erreurs lors du match nul 1-1, mais a depuis reçu le soutien de Julian Nagelsmann. "Je ne pense pas que la discussion sur sa performance soit justifiée", a déclaré l'entraîneur du Bayern lors de sa dernière conférence de presse. "C'est un jeune joueur qui a besoin d'un peu de temps pour s'installer."