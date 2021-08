Bayern Munich : Lucas Hernandez de retour à l'entraînement

Blessé pendant l'Euro, le défenseur français a enfin repris l'entraînement.

Après la grave blessure de Benjamin Pavard et le match nul concédé lors de la première journée de la Bundesliga, le Bayern faisait grise mine. Mais ce lundi, le club a annoncé une bonne nouvelle : le retour de Lucas Hernandez à l'entraînement.

C'est son entraîneur, Julian Nagelsmann, qui en a fait l'annonce lors de la conférence de presse d'avant-match de la Supercoupe d'Allemagne qui opposera mardi soir, le Bayern Munich au Borussia Dortmund.

« Lucas a repris l'entraînement avec le ballon aujourd'hui. Il doit encore rattraper son retard sur le plan physique », a déclaré le coach bavarois.

Lucas Hernandez s'était blessé lors de la troisième et dernière rencontre de la phase de groupes de l'Euro 2021, à l'occasion de la rencontre entre la France et le Portugal. Il avait été remplacé à la mi-temps avant de déclarer forfait pour le huitième de finale face à la Suisse.

Sa blessure avait nécessité une opération du ménisque du genou gauche et entraînée une longue indisponibilité. Cependant, Lucas Hernandez ne jouera pas demain en Supercoupe d'Allemagne et Julian Nagelsmann ne veut pas se prononcer sur la date exacte de son retour sur les terrains : « Je déteste faire des pronostics. Nous serions heureux s'il revenait le plus vite possible mais il a aussi besoin de temps pour être à 100%. »

On ne sait donc pas encore si Lucas Hernandez sera disponible pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. La sélection de Didier Deschamps reprendra en effet la compétition en septembre avec trois matches comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et la présence de Pavard est incertaine.

Les Bleus affronteront coup sur coup la Bosnie (le 1er septembre à Strasbourg), l'Ukraine (le 4 septembre à Kiev) et la Finlande (le 7 septembre au Parc OL).