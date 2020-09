Cerezo : "Messi est le bienvenu pour rejoindre Suarez à l'Atletico"

Le président de l'Atletico a suggéré avec ironie qu'il serait ouvert à recruter l'Argentin, mécontent du départ de Suarez.

Lionel Messi est invité à rejoindre Luis Suarez à l'Atletico Madrid s'il veut toujours jouer aux côtés de l'Uruguayen, a suggéré avec ironie le président des Colchoneros, Enrique Cerezo. Luis Suarez a quitté le la semaine dernière après une dernière conférence de presse d'adieu au Camp Nou, les Blaugrana le vendant à l'Atletico Madrid pour seulement 6 millions d'euros après six années passées en Catalogne.

Luis Suarez a quitté le Barça dans la peau du troisième meilleur buteur de tous les temps du club, mais la façon dont sa sortie a été gérée a provoqué la colère de son ami proche, Lionel Messi, qui a révélé en exclusivité à Goal que Barca avait bloqué sa propre sortie du club. Après avoir échoué à s'éloigner du Camp Nou, l'Argentin a de nouveau montré son mécontentement envers les dirigeants en les fustigeant publiquement pour le départ de l'Uruguayen.

Cerezo soutient Bartomeu

Luis Suarez a fait ses débuts à l'Atletico Madrid lors de l'écrasant succès 6-1 face à Grenade dimanche, sortant du banc avec un effet dévastateur marquant deux buts et délivrant une passe décisive. Et Enrique Cerezo a audacieusement suggéré que Lionel Messi rejoigne Luis Suarez au Wanda Metropolitano, empruntant un slogan marketing à la société espagnole de nougat El Almendro. "Dans la vie, si tu veux quelque chose ... Si Leo Messi veut jouer avec Luis Suarez, je lui dis la même chose que l'on dit avec le nougat: "Qu'il rentre à la maison pour Noël". Avec le désir, tout est possible", a indiqué le président Colchonero sur Cadena Cope.

Malgré les troubles au Barça au cours des sept dernières semaines, Cerezo a montré son soutien à son homologue sous le feu des projecteurs, Josep Maria Bartomeu : "Tout concernant la signature de Suarez s'est parfaitement déroulé. Josep Bartomeu est un bon ami et un grand président. Pour le moment, les choses ne vont pas bien à Barcelone, mais il a agi comme il le fallait et rien d'autre ne s'est passé. La signature n'a pas été compliquée, le joueur joue là où il voulait jouer".

Mais le compatriote de Luis Suarez, Edinson Cavani, ne le rejoindra pas à l'Atletico Madrid, Goal ayant précédemment confirmé qu'une offre avait été faite, mais il dépendait du départ de Diego Costa du club. "Diego Costa est un joueur dont l'Atletico Madrid a besoin", a ajouté Cerezo. "La saison est très longue. Vous n'avez pas à compliquer les choses. Je ne pense pas qu'il y aura un changement à l'Atletico. Les circonstances avec Cavani n'ont pas été les mêmes que celles avec Luis Suarez. C'est un joueur fantastique, mais tout est différent. Ce n'est pas à cause de moi ou de son frère [Walter Guglielmone, également son agent] qu'il n'est pas venu".