Atlético - Suarez poussé dehors au Barça, Costa ne "comprend pas"

Après la leçon infligée à Grenade (6-1), Diego Costa a savouré l’arrivée de son nouveau coéquipier d’attaque, Luis Suarez.

Cette saison, il faudra compter sur l’Atlético de Madrid en . Exemptés des deux premières journées, décalées, les Colchoneros ont dû attendre ce dimanche pour faire leur entrée en lice dans le championnat espagnol. Et de quelle manière !

6-1. Sur ce score, les hommes de Diego Simeone ont terrassé Grenade, qui a rapidement encaissé un but de Diego Costa (9e), un autre d’Angel Correa (47e) suivi d’une nouvelle réalisation de Joao Felix (65e), avant le festival de Luis Suarez, entré à la 71e.

Costa : "Je ne sais pas pourquoi le Barça l’a laissé partir"

Et une minute plus tard, l’Uruguayen a offert le but du 4-0 à Marcos Llorente d’une déviation léchée. Mais il fallait bien que celui qu’on surnomme El Pistolero fasse trembler les filets, et il ne s’est pas gêné pour le faire de la tête (85e) puis du gauche (90e+3) pour conclure le festival.

De quoi inspirer un bon mot à son nouveau compère d’attaque, Costa, au coup de sifflet final. "J’aime Luis Suarez. C’est vraiment bien, l’un de nous mord et l’autre donne des coups de pied, a déclaré l’international espagnol. Je ne sais pas pourquoi le Barça l’a laissé partir, mais c’est leur décision. Il a un esprit de guerrier pour gagner des titres, j’espère que nous pourrons en donner aux fans." Et réciproquement.