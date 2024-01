Ce joueur de l’OM que Benatia veut prolonger à tout prix

Le nouveau conseiller de l’OM, Mehdi Benatia, œuvrerait en interne pour la prolongation d’un joueur de l’effectif.

Cela fait presque deux mois que Mehdi Benatia a été installé dans ses fonctions de conseiller à Marseille. Le franco-marocain ne chôme pas. Il est sur plusieurs dossiers à la fois. Tout en ciblant des recrues, il travaille sur la prolongation de certains éléments de l’équipe première.

Benatia travaille pour « cadenasser » un milieu

Selon une information de La Provence, le nouveau bras droit de Pablo Longoria chercherait à « sécuriser » Pape Gueye. Le milieu de terrain international sénégalais a décliné la première proposition qui lui a été faite. Une deuxième offre lui a été transmise et les dirigeants phocéens ont bon espoir de pouvoir obtenir l’accord du joueur.

Pour rappel, Gueye avait été éloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison d’une suspension. Il est revenu début décembre, lors du match contre l’OL. Gennaro Gattuso ne l’a pas trop utilisé jusque-là, ne lui accordant en tout pour et tout que 27 minutes de jeu (3 matches).

Tout en cherchant à cadenasser Gueye, Marseille travaille aussi sur de potentiels renforts dans l’entrejeu. Lionel Angoumé de l’Inter est toujours ciblé et c’est Benatia qui a activé ses contacts en Italie pour l’avancée du dossier. La piste Nemanja Matic (Rennes) a aussi été explorée, mais très vite abandonnée en raison des exigences salariales trop élevées du milieu de terrain serbe.

Durant ce mercato de janvier, l’OM ne va pas se contenter d’acheter. Même s’il perd sept joueurs à cause de la CAN, il est disposé à dégraisser. Gattuso ne veut pas avoir un effectif trop copieux durant les derniers mois de la saison et il en a parlé lors de sa dernière intervention médiatique. Parmi les joueurs susceptibles de bouger il y a Vitinha. L’idée du club est de le garder mais s’il y a une offre intéressante pour ses services personne ne s’opposera à sa cession.