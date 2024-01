Mercato : Départ surprise annoncé pour un cadre de l’OM !

L’Olympique de Marseille pourrait perdre un cadre important de son effectif lors de ce mercato hivernal.

En quête de nouveaux joueurs pour renforcer l’effectif, l’Olympique de Marseille devra se séparer de quelques-uns de ses joueurs pour réussir à faire signer d’autres. Dans le sens des départs, Azzedine Ounahi et Luis Henrique sont les plus évoqués. Mais un cadre pourrait aussi les suivre.

Ounahi et Henrique sur le départ

Recruté à 8 millions d’euros il y a un an environ en provenance du SCO Angers, Azzedine Ounahi, qui semblait être une pioche surtout après sa belle Coupe du monde 2022 avec le Maroc au Qatar, n’a pas su s’imposer dans le club du Sud de la France. Utilisé à des postes non désirés sous Marcelino, le Lion de l’Atlas a retrouvé sa place sous Gattuso.

Actuellement avec la sélection marocaine pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le joueur pourrait ne plus revenir dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Selon L’Equipe, le Lion de l’Atlas intéresse fortement des clubs saoudiens, qui veulent se l’adjuger. Une opération que le club phocéen verrait d’un bon œil.

Pour sa part, Luis Henrique, qui est revenu de son prêt à Botafogo, ne resterait pas dans le club du Sud de la France. Plusieurs offres seraient déjà sur la table pour l’ailier gauche brésilien. Le joueur de 22 ans souhaiterait d’ailleurs poursuivre sa carrière dans son pays natal. Il pourrait rester à Botafogo, qui envisagerait de proposer 6 millions d’euros à Marseille. Mais le club phocéen en réclamerait 8 pour laisser partir son joueur.

Vitinha sur le départ ?

A Marseille depuis près d’un an, Vítor Manuel Carvalho Oliveira, plus connu sous le nom de Vitinha, n’a jamais réussi à s’imposer. Alors qu’il devra surtout composer avec des finances très maigres et le contrôle de sa masse salariale par la DNCG, l’OM devra recruter cet hiver. En effet, le club phocéen ne serait pas contre une vente de l’avant-centre portugais. « Nous n’avons pas d’argent », avait confié Pablo Longoria à L’Equipe, récemment.

A en croire les informations de La Provence, Vitinha est dans le viseur de plusieurs clubs étrangers, qui souhaitent se l’offrir. Le joueur n’a pas envisagé un départ. Le club non plus ne compte pas s’en séparer, mais ne serait pas contre un départ, en cas d’offres importantes pouvant permettre au club de l’utiliser à d’autres fins.

Marseille laisserait le Lusitanien au cas où une formation intéressée sort 20 millions d’euros pour le faire signer.