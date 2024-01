OM, Gattuso fait passer un message à Longoria

L’entraineur marseillais, Gennaro Gattuso, a des attentes en cette période de mercato.

L’OM a fini la phase aller du championnat à la 6e place du classement. Il espère poursuivre sa remontée durant la deuxième partie de l’exercice, mais ça ne sera pas une tâche aisée. Et en particulier durant cette période hivernale.

Un renfort par secteur pour l’OM

Durant les semaines qui se profilent, les Phocéens vont être privés d’au moins sept éléments. Les Ngapandouetnbu, Gueye, Ndiaye, Sarr, Mbemba, Ounahi et Harit sont tous attendus à la CAN avec leurs sélections respectives. Une situation qui n’arrange pas Gennaro Gattuso.

L’entraineur marseillais s’est exprimé sur cette cascade de défections, ce vendredi en conférence de presse avant le match de Coupe contre Thionville. Il a avoué que ce sont des manques qu’il faudra combler en allant chercher des renforts durant ce mois de janvier.

L'article continue ci-dessous

« Je vais être honnête avec vous (les journalistes) : aujourd’hui, nous avons numériquement besoin d’un milieu de terrain. Défenseur, attaquant… On peut gérer et changer les postes mais si on a un problème, on sera en difficulté numériquement. (…) Il nous faudrait une alternative à Lodi et un milieu de terrain. Il faudra voir ce que le mercato offre ».

Gattuso attend aussi des ventes

L’entraineur transalpin veut des recrues, mais il n’en veut pas trop non plus afin de ne pas avoir un effectif surpeuplé lors de la dernière ligne droite de la campagne. « Après cinq ou six matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, nous aurons un effectif de 28 ou 29 joueurs. Si on ne fait aucune vente, on risque d’avoir cet effectif et je n’aime pas avoir autant de joueurs à gérer ».

Getty

De nombreux joueurs sont actuellement cités comme potentielles recrues pour l’OM, telles qu’Angoumé ou Jurasek. Quand il lui a été demandé quel type de transfuges il espérait, Gattuso a rétorqué : « Je veux que ce soit des joueurs qui viennent parce qu’ils ont envie. Je ne peux pas faire de promesses, c’est le terrain qui fait la promesse. (…) S’il y a des joueurs importants qui veulent bouger, c’est possible. Mais tout dépend de ces joueurs et des fonds qui arrivent ».

« Grandir en tant qu’équipe »

Enfin, l’Italien a fait part de ses attentes pour la suite de la saison. « Rester dans la continuité de comment nous avons fini. Rester une équipe pendant 95 minutes consécutives. L’objectif est de se qualifier en Coupe d’Europe, bien faire en Ligue Europa, passer les tours en Coupe de France pour faire quelque chose d’exceptionnel. Grandir en tant qu’équipe ».