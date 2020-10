Casillas : "Le succès de Ronaldo est plus impressionnant que celui de Messi"

L'ancien gardien de but du Real Madrid considère que l'attaquant portugais a plus de mérite que son rival argentin pour sa carrière impressionnante.

Le succès de Cristiano Ronaldo au cours de sa carrière est "plus impressionnant" que celui de Lionel Messi, affirme Iker Casillas. Leux figures emblématiques de l'ère moderne ont placé la barre au plus haut en matière d'excellence individuelle.

A eux deux, ils ont récolté 11 Ballons d'Or, d'innombrables distinctions majeures et ont régulièrement réécrit les livres d'histoire avec leurs exploits records.

Tous deux sont assurés de figurer parmi les plus grands de tous les temps, mais le débat sur la question de savoir qui peut être considéré comme le meilleur semble devoir faire rage tant qu'ils restent au sommet de leurs art.

Casillas a déclaré à ESPN : "Cristiano a toujours eu un énorme désir d'être le meilleur, depuis qu'il est enfant et je crois qu'il y est parvenu. Si je dois le comparer à Messi, ce que Cristiano a fait est plus impressionnant car nous connaissons tous le talent de Messi, mais Cristiano était déterminé et a travaillé dur pour être le meilleur.

"Je pense que nous avons eu la chance de pouvoir profiter de deux joueurs phénoménaux, poursuit le champion du monde espagnol. Pour les gens qui ne connaissent pas Cristiano, il peut paraître arrogant et prétentieux, mais c'est tout le contraire."

Casillas a travaillé six ans aux côtés de Ronaldo à Santiago Bernabeu avant de prendre la décision difficile de quitter ses racines à Madrid et de se diriger vers Porto en 2015. À 39 ans, il est maintenant à la retraite. Cette décision lui a été quelque peu imposée, et Casillas a dû faire face à un grave problème de santé en mai 2019.

Celui qui compte 167 capes avec l' s'est remis d'une crise cardiaque subie lors d'une séance d'entraînement au Portugal. Et d'ajouter : "J'ai eu beaucoup de chance avec la façon dont les choses ont tourné, malheureusement ce n'est pas le cas pour tout le monde.

"Cela m'a changé, vous devez faire les choses que vous aimez faire et vivre votre vie. J'ai parlé à des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. Je vis maintenant au jour le jour, je me concentre sur ce que je peux faire aujourd'hui et je ne me soucie pas de demain ou de la semaine prochaine."