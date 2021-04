Cantona : "On ne respecte plus les fans"

Eric Cantona, l’ancien grand footballeur français, a fait part de son aversion pour le projet de la Super League.

Des voix continuent à s’élever un peu partout dans le monde pour dénoncer la Super League que 12 clubs européens ont choisi de créer, en faisant fi de tout ce qui fait la beauté du football. Et parmi ceux qui sont montés au front ces dernières heures il y a le légendaire Eric Cantona.

Celui qui fut en son temps l’un des meilleurs footballeurs de la planète a condamné cette épreuve qui ne regroupe que les riches et qui va à l’encontre des valeurs si chères au sport. Des valeurs comme le lien et l’osmose avec les fans.

Sur son compte Instagram, « The King » a déploré le fait que ces derniers aient été totalement oubliés : « Les fans sont la chose la plus importante dans le foot. Ils doivent être respectés. Est-ce que ces gros clubs ont demandé ce qu'ils pensent ? Non malheureusement et c'est honteux. »

« Canto » n’hésite pas à fustiger cette ligue fermée, alors que Manchester United, le club dont il est l’emblème, compte y participer. Les Mancuniens feraient même partie des principaux instigateurs de cet odieux projet, avec Ed Woodward et Joel Glazer aux manettes.

Cantona dans le sillage de Neville et Ferguson

Sir Alex Ferguson, l’ancien entraineur de Cantona, s’est aussi exprimé sur le sujet, tenant un discours relativement similaire : « Parler d'une Super Ligue, c’est s'éloigner de 70 ans de football de club europée, a-t-il déclaré à Reuters. À l'époque où j'étais à United, nous avons disputé quatre finales de Ligue des champions et c'était toujours la plus spéciale des soirées ».

Membre du Conseil de direction de Manchester United, «Sir Alex» a assuré qu’il ne fait « pas partie du processus de décision».

Une troisième figure des Red Devils, en l'occurrence Gary Neville, a aussi tapé du poing sur la table dès dimanche en affichant son dégout pour les « imposteurs ». «Je pense que présenter des propositions au milieu du COVID, au milieu de la crise économique, est un scandale absolu, avait-il tonné sur Sky Sports. Manchester United, et le reste des clubs du «Big Six» qui y ont adhéré, contre le reste de la Premier League, devraient avoir honte d'eux-mêmes».