Neville tape du poing sur la table face à la création de la Superligue

Gary Neville, l'ancien défenseur emblématique de MU, a laissé éclater sa colère face à la possible création de la Superligue européenne.

La légende de Manchester United et de la sélection anglaise, Gary Neville, a fait part de sa colère contre les clubs qui se sont inscrits pour une proposition de Super League européenne. Celle dont la création serait imminente d'après plusieurs sources concordantes. Une compétition qui impliquerait 12 clubs, dont 6 du championnat anglais.

Neville est allé jusqu'à déclarer que les protagonistes qui ont signé les propositions devraient être sanctionnés par une déduction de points. Sa réaction est intervenue après que des organismes tels que la Premier League et l'UEFA aient condamné la démarche des équipes qui réclamaient la nouvelle compétition.

S'exprimant sur Sky Sports, Neville a lâché sur un ton très furieux : "Je ne suis pas contre la modernisation de la compétition de football, mais faire des propositions à la suite de Covid est un scandale absolu. United et le reste des six grands clubs qui s'y sont inscrits devraient avoir honte d'eux-mêmes."

"C'est une véritable farce !"

"Arsenal est-il dans cette Superligue ? Ils viennent juste de faire match nul contre Fulham. Les six clubs anglais concernés devraient se faire déduire des points cette saison. Cela me dégoute complètement. C'est une farce absolue."

L'article continue ci-dessous

Roy Keane, une autre légende de United, a ajouté: "Cela se résume à l'argent, à la cupidité. De toute évidence, nous n'avons encore rien entendu de la FIFA, mais cela ne s'annonce pas bien, espérons qu'ils l'arrêteront parce que c'est juste de la pure cupidité. Nous parlons de grands clubs - le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde. Au moins, ils ont pris position, ce qui est un bon début."

Micah Richards, également présent sur le plateau de Sky, a indiqué de son côté : "La Premier League s'est déroulée à merveille. Nous savons tous que les clubs sont un investissement, c'est une entreprise en fin de compte, mais que fait-on des fans? Que fait-on des souvenirs que les fans ont eu au fil des ans, ils sont simplement oubliés pour l'argent? C'est ainsi que le football est devenu maintenant et c'est une honte absolue si je dois parler honnêtement."

En outre, Football Supporters Europe (FSE), un organisme représentant les supporters dans 45 pays de l'UEFA, a publié une déclaration. "Avec l'écrasante majorité des fans, Football Supporters Europe est totalement opposé aux projets de création d'une Super League séparatiste. Cette compétition à huis clos sera le dernier clou dans le cercueil du football européen, abandonnant tout ce qui l'a rendu si populaire et si réussi - mérite sportif, promotion et relégation, qualification à la compétition de l'UEFA via le succès national et solidarité financière. Il est par essence illégitime, irresponsable et anticoncurrentiel. Plus précisément, il est exclusivement motivé par la cupidité. Les seuls à gagner sont les hedge funds, les oligarques et une poignée de clubs déjà riches, dont beaucoup ont de mauvais résultats dans leurs propres ligues nationales, malgré leur avantage intrinsèque. Trop c'est trop. La FSE appelle les instances dirigeantes du football à agir immédiatement pour protéger le football européen: premièrement, en imposant des sanctions aux clubs séparatistes; et deuxièmement, en abandonnant les propositions de réforme des compétitions interclubs de l'UEFA, conçues pour bénéficier aux mêmes clubs."