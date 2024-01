CAN 2023 : Le tableau final et le programme des huitièmes

La phase des groupes de la CAN 2023 s’est achevé mercredi soir. Place désormais aux choses sérieuses.

La CAN 2023 entre dans sa phase la plus intéressante, celle de l'élimination directe. La phase des poules s'étant achevée mercredi soir avec la tenue des derniers matches. Les ultimes qualifiés pour les huitièmes de finale ont été connus.

Plusieurs gros bras sont passés à la trappe

Les derniers billets pour le second tour ont donc été distribués. La Cote d’Ivoire fait partie de ceux qui ont récupéré un sésame in extremis. Profitant des résultats favorables du Groupe F et du Groupe B, les Eléphants se qualifient en tant que quatrième meilleur troisième. C’était inespéré après leur déroute de lundi face à la Guinée Equatoriale (0-4). Haller et consorts doivent surtout une fière chandelle au Maroc, qui a fait le travail face à la Zambie (1-0) alors qu’il était déjà qualifié. Les Lions de l’Atlas se sont bien remis de leur match mouvementé contre la RD Congo.

Ce premier tour de la compétition a été fatal à quelques grandes nations du continent. Par exemple, l’Algérie a fauté pour la deuxième fois d’affilée. Incapable de sortir d’un groupe parfaitement à sa portée (4e). Subissant même l’humiliation d’une défaite face au modeste voisin mauritanien (0-1). Un fiasco qui a couté à Djamel Belmadi sa place à la tête de la sélection. Sa succession commence déjà à se préparer.

Outre l’Algérie, la Tunisie a aussi dit adieu à la compétition, avec seulement deux points récoltés en trois matches. Il en est de même pour le Ghana des frères Ayew.

A contrario, des sélections que l’on n’attendait pas se sont hissés en 8es avec beaucoup de mérite. Mention spéciale à la Guinée Equatoriale et au Cap-Vert, qui se sont même offert le luxe de finir en tête de leurs poules respectives.

Un tableau final de la CAN très ouvert

Place donc désormais aux matches couperets. Les hostilités commenceront dès mardi, avec la tenue des premières huitièmes de finale.

Parmi les constats à tirer c’est que le « bracket » final est assez équilibré des deux côtés. Il y a plusieurs favoris en puissance dans chaque partie de tableau, ce qui augure une suite de compétition très alléchante.

Le gros choc de ces 8es de finale va mettre aux prises le Sénégal, tenant du titre, à la Cote d’Ivoire, pays organisateur. Un duel qui vaudra clairement le détour, au même titre que le classique du continent entre le Nigeria et le Cameroun.

Maroc – Afrique du Sud sera également intéressant à suivre, dans la mesure où les Bafana Bafana sont sortis victorieux de la dernière opposition entre les deux sélections. Le match Egypte – RD Congo vaudra aussi son pesant de cacahuètes, tant les deux équipes se valent. Enfin, on aura le droit à un match entre outsiders, mettant aux prises le Cap-Vert à la Mauritanie.