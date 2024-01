La Côte d'Ivoire humiliée par la Guinée Equatoriale

La Côte d’Ivoire a subi un naufrage contre la Guinée Equatoriale lundi lors de la 3e journée de la CAN 2023.

La Côte d’Ivoire affrontait la Guinée Equatoriale ce lundi lors de la troisième journée de la CAN 2023. Face à des Equato-Guinéens très cliniques, les Eléphants ont subi une humiliation. Le pays hôte a courbé l’échine sur un score sans appel de 4 buts à 0.

La Côte d’Ivoire à genoux devant la Guinée Equatoriale

C’est une journée noire en Côte d’Ivoire ce lundi. Ayant trois points après deux journées (une victoire, une défaite), les Eléphants avaient obligation de victoire contre la Guinée Equatoriale. Mais les hommes de Jean-Louis Gasset son tombés sur une équipe équato-guinéenne plus forte qu’eux. Le Nzalang Nacional a fait boire le calice jusqu’à la lie aux Ivoiriens. Alors qu’ils menaient juste par un but d’écart à la pause, les hommes de Juan Micha ont déroulé en seconde mi-temps avec trois autres buts pour enterrer définitivement la Côte d’Ivoire.

Getty Images

Emilio Nsue, le cauchemar des Eléphants

Le premier but de la Guinée Equatoriale est intervenu en fin de première mi-temps grâce à Emilio Nsue (1-0, 42e). Le capitaine du Nzalang Nacional, qui était déjà à trois buts avant la rencontre, a porté son équipe vers la victoire lundi. Emilio Nsue a récidivé avec un nouveau but à la 75e, portant ainsi son nombre de buts dans la compétition à 5. Le deuxième but de l’attaquant du CF Intercity est intervenu juste après celui de Pablo Ganet qui faisait le break à la 73e. Le coup de massue sera porté sur la tête des Ivoiriens par Jannick Buyla qui marquait le but du 4-0 à la 88e.

GOAL AR / Getty

La Côte d’Ivoire peut toujours se qualifier

Cette défaite de la Côte d’Ivoire élimine pratiquement le pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations. Avec trois points et un goal average de -3, les Eléphants n’ont plus leur destin en mains. Pour finir parmi les quatre meilleures troisièmes, la Côte d’Ivoire doit espérer que les défaites des équipes comme la Namibie, la Tunisie voire même le Cameroun. Aussi, un nul entre le Ghana et le Mozambique, qui jouent ce soir, serait-il profitable pour les Eléphants. Pour le moment, la Côte d’Ivoire garde la tête au classement des meilleurs troisièmes mais elle pourrait se retrouver en dernière position au terme de la troisième journée, mercredi.