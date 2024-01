CAN 2023, les vérités de Walid Regragui sur l'affaire Mbemba

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est revenu une nouvelle fois, sur son échange avec Chancel Mbemba après le match contre la RDC.

C’est l’une des scènes qui ont entaché l’image de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Au terme de la rencontre entre le Maroc et la RD Congo (1-1) lors de la deuxième journée, une bagarre générale a éclaté entre les deux équipes après un échange entre Regragui et Mbemba. Rapidement, cela a déclenché des rumeurs sur une éventuelle insulte raciste du sélectionneur marocain à l’endroit du défenseur congolais. Des accusations dont se défend Walid Regragui avec une nouvelle sortie, mardi.

Walid Regragui regrette les accusations de racisme

Après le coup de sifflet du match entre le Maroc et la RDC, Walid Regragui s’est approché de Chancel Mbemba au moment où ce dernier faisait sa prière d’après-match. Mais l’échange entre le sélectionneur marocain et le capitaine de la République Démocratique du Congo a dégénéré, provoquant ainsi une bagarre générale entre les deux nations. Accusé de propos racistes à l’endroit du défenseur de l’OM, le coach des Lions de l’Atlas se défend. Walid Regragui évoque une interprétation biaisée de la scène et révèle même avoir reçu des menaces.

« Dire que j’ai eu des propos racistes c’est honteux. Je défendrai mon image jusqu’au bout, je peux pas laisser passer ça. J’ai reçu des messages racistes et de mort. Ça illustre tout ce qui passe dans le monde. Mbemba en a eu aussi. Ce n’est pas possible. Au Mondial, on était tous ensemble, et à la CAN maintenant que ça a commencé, on ramène à la couleur de peau, à la religion ou l’origine. Mais vous ne me ferez jamais tomber sur ça. J’ai demandé à être entendu par la CAF pour m’expliquer pleinement. Je n’ai jamais insulté le joueur ça n’a jamais été dans mon éducation », regrette le demi-finaliste du Mondial 2022 avec le Maroc.

Regragui révèle enfin ce qui s’est passé avec Mbemba

Alors qu’il avait été évasif lors de sa première sortie, Walid Regragui a donné plus d’indications sur la scène cette fois-ci. A en croire l’ancien international marocain, il n’a fait que saluer Chancel Mbemba comme il a l’habitude de le faire à chaque fin de match. Walid Regragui rappelle d’ailleurs que le défenseur marseillais n’a jamais évoqué une insulte raciste non plus.

« Ce que j’ai fait après le match, je le fais tout le temps, c’est-à-dire aller saluer les arbitres, le coach et les joueurs. Peut-être qu’il y avait des tensions et j’aurais dû laisser passer quand il ne m’a pas regardé. Mais c’est mon éducation. J’ai retenu que maintenant, j’irai serrer la main du coach et c’est tout. Cette histoire, ça m’a blessé et ça a touché ma famille. Dans son interview, jamais Mbemba n’a parlé de racisme, c’est là que la société est malade. Les gens en profitent et ça s’est envenimé. Et il y a des mauvais des deux côtés, je suis là pour calmer les choses. Je condamne les messages qu’il a reçus et les miens aussi », ajoute Regragui. Des propos qui concordent avec ceux de la RDC qui dément également des propos racistes, selon les informations de Foot Mercato.