Neymar au Barça, c'est validé

Ces dernières semaines, Neymar Junior a été fortement associé à un retour à Barcelone

Et si Neymar revenait six ans après avoir quitté le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cadre d'une transaction record qui a coûté plus de 200 millions d'euros ?

Neymar de retour ?

Le PSG veut se débarrasser du Brésilien avant la fin de la fenêtre de transfert de cet été, et il est probable qu'il accepte des offres bien inférieures à la valeur qu'il a payée en 2017. C'est une bonne chose pour Barcelone, qui ne peut pas se permettre de dépenser beaucoup en raison de ses problèmes financiers.

Selon Sport, le PSG permettra à Neymar de rejoindre Barcelone cet été, même si les champions de LaLiga ont des réserves quant à la signature de l'ailier international brésilien. Xavi Hernandez n'est notamment pas convaincu qu'il serait un bon complément à son équipe.

Pour l'instant, le FC Barcelone n'a pas avancé sur le dossier Neymar, mais cela pourrait changer s'il réalisait une grosse vente. Il y a toutefois une chance, bien que très mince, que le joueur de 31 ans retourne en Catalogne dans un avenir proche.