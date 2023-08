PSG : Neymar et Verratti vers la sortie

Neymar et Marco Verratti font partie des cinq joueurs de renom à qui le nouvel entraîneur Luis Enrique a dit qu'ils pouvaient quitter Paris.

L'été est mouvementé au PSG et la dernière bombe en provenance du club est que le nouvel entraîneur Luis Enrique a dit à cinq joueurs qu'ils étaient libres de chercher de nouveaux horizons. Neymar, Verratti, Hugo Ekitike, Juan Bernat et Renato Sanches ont tous été informés qu'ils n'étaient plus nécessaires au Parc des Princes.

Absents de l'entraînement et de la journée de presse du club mardi et mercredi, le média français RMC Sport affirme qu'une réunion privée entre Luis Enrique, le directeur sportif Luis Campos et chaque joueur a débouché sur des conversations concernant leur départ du club.

L'article continue ci-dessous

Il reste à voir comment les champions de Ligue 1 actuels se comporteront cette saison, après le départ très médiatisé de Lionel Messi et la saga qui continue d'entourer l'avenir de Kylian Mbappé. Neymar aurait déjà fait part au club de son désir de partir en début de semaine, et il semblerait que ce soit réciproque.

Un groupe de 15 joueurs indésirables - surnommé "l'équipe de la bombe" et comprenant Mbappe - s'entraîne déjà à l'écart du groupe de l'équipe première du PSG.