Une offre concrète pour Neymar !

Al Hilal a formalisé une offre pour le Brésilien ; Barcelone discute également avec l'attaquant.

Le 7 août, une information du journal français L'Equipe selon laquelle Neymar aurait parlé au PSG et demandé à être échangé lors de cette fenêtre de transfert a bouleversé le monde du football. L'équipe de l'attaquant a nié avec véhémence que cette conversation ait eu lieu. Cependant, au fil des jours, la possibilité d'un départ devient de plus en plus probable.

Le club saoudien d'Al Hilal est la destination la plus probable et a formalisé une proposition pour compter sur l'attaquant. Le FC Barcelone apparaît comme une deuxième option.

Le numéro 10 est à Paris depuis 2017, lorsque l'équipe française a battu le record mondial des signatures et a payé 222 millions d'euros (821,4 millions de reais à l'époque) pour l'arracher à Barcelone. Depuis, il a remporté cinq titres de Ligue 1, mais est toujours en lice en Ligue des champions.

Neymar a également été confronté à des blessures et a récemment fait son retour après une absence de cinq mois. Avec le départ de Lionel Messi et l'imbroglio entre le PSG et Kylian Mbappé, le numéro 10 semble être la principale star du club en ce moment. GOAL vous explique ce qu'il sait de la situation entre le Brésilien et l'équipe.