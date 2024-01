C’est fait, le Brésil tient son nouveau sélectionneur !

La sélection nationale du Brésil tient enfin son nouvel entraîneur. Officialisation imminente dans les prochaines heures.

Fin de vacances de poste au sein de la Seleçao. Le départ de Tite sera officiellement comblé très prochainement. Car le nom du nouveau sélectionneur est déjà connu. Il devrait être officialisé dans quelques heures par la Confédération brésilienne de football (CBF).

Dorival Junior quitte Sao Paulo pour la Seleçao

Vainqueur de la dernière Coupe du Brésil avec Sao Paulo FC, Dorival Júnior ne dirigera pas l’équipe lors de la saison prochaine. Dans un communiqué officiel dans la nuit du dimanche à ce lundi, le club annonce la démission de son coach. Ce dernier indique prendre les commandes de la Seleçao. Ceci après le départ de Fernando Diniz, qui avait été nommé coach intérimaire mais qui n'ira pas à la Copa América avec les Brésiliens.

« Le São Paulo Futebol Clube annonce le départ de l'entraîneur Dorival Júnior, qui a demandé sa démission pour prendre les commandes de l'équipe brésilienne », peut-on lire dans le communiqué de Sao Paulo FC sur X, anciennement Twitter.

Après avoir échoué à faire venir Carlo Ancelotti, José Mourinho ou encore Zinedine Zidane, la Seleçao a lors misé sur le local pour redonner du sourire aux supporters de l’équipe nationale.

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Les adieux de Dorival à Sao Paulo

Alors qu’il était sous contrat jusqu’au 31 décembre 2024, Dorival Júnior n’ira pas au bout de son contrat avec Sao Paulo FC. Le technicien brésilien de 61 ans a, dans une note, fait ses adieux au club dont il avait pris les rênes en avril 2023.

« C'est la réalisation d'un rêve personnel, qui n'a été possible que parce que j'ai reçu une reconnaissance pour le travail réalisé à São Paulo. C'est pourquoi je dois vous remercier d'avoir participé à cette importante période de reconstruction, dirigée avec compétence par la présidence et le conseil d'administration. Grâce aux investissements en infrastructure et en planification de ces dernières années, le Club est prêt à accueillir les professionnels les plus qualifiés du marché. Je voudrais également remercier les supporters pour tout leur amour et leur soutien », a déclaré Dorival Júnior.

« L'invitation faite à Dorival est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie. En 2021, la CBF avait déjà fait appel à Muricy Ramalho, qui restera à São Paulo jusqu'à la fin de ma direction. Maintenant, c'était au tour de Dorival, qui avait une proposition de réajustement et de prolongation du contrat avec São Paulo jusqu'à la fin de mon mandat, en 2026, avec toutes les garanties de stabilité. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans votre nouveau défi », se réjouit pour sa part le président du São Paulo Futebol Clube, Julio Casares.