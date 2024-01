Real Madrid : Prolongé, Carlo Ancelotti explique pourquoi il a refusé le Brésil

Après avoir renouvelé son bail avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti explique les raisons qui l’ont poussé à faire ce choix.

Fin de suspense. Très associé à la sélection nationale du Brésil, Carlo Ancelotti a pris tout le monde à contre-pied en renouvelant avec le Real Madrid. Après avoir prolongé avec la Maison Blanche, le technicien italien sort de son mutisme et explique sa décision de ne pas donner son accord à la Seleçao.

Ancelotti au Real Madrid jusqu’en 2026

Alors que son contrat expire en juin 2024 au Real Madrid, l’ancien coach de la Juventus Turin, de l’AC Milan ou encore du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, était cité en partance pour le Brésil où la barre technique de l’équipe nationale l’attendrait. Si son avenir avait suscité de vives rumeurs entre un départ ou une prolongation, l’Italien a pris une décision finale.

Comme on pouvait s’y attendre, Carlo Ancelotti a jugé bon de boycotter un départ pour le Brésil en renouvelant son contrat avec le Real Madrid. Ainsi, le sexagénaire a prolongé jusqu’en juin 2026 avec le club de la capitale espagnole. D’ailleurs, il ne voudrait pas quitter le Real Madrid aussi tôt.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« En 2026, je peux continuer ici et ce n'est peut-être pas mon dernier contrat. J'aimerais pouvoir rester l'entraîneur du Real Madrid en 2027 ou 2028 », a souhaité le coach de 64 ans.

Ancelotti s’explique, mais n'a pas oublié le Brésil

S’il n’a pas donné suite à l’envie de la sélection brésilienne qui le voulait l’été prochain comme l’entraîneur de la Seleçao, l’ancien coach du Bayern Munich explique sa décision. Il n’a jamais eu envie de quitter le club vice-champion d’Espagne.

« La réalité est que j'ai eu des contacts avec la sélection brésilienne, avec son président, Ednaldo Rodrigues que je remercie pour l'amour et l'intérêt d’entraîner le Brésil. J’ai ressenti beaucoup de fierté, mais tout était dépendant de la décision du Real Madrid. Ces derniers mois, Ednaldo a cessé d'être président (destitué sur décision judiciaire en décembre, NDLR) et la chose a finalement été comme j'ai toujours voulu: rester au Real Madrid. Je ne sais pas si le Brésil me voudra en 2026, ni s'ils seront satisfaits de ma décision », a d’abord lancé Ancelotti.

Getty

Par ailleurs, Ancelotti s’estime heureux d’avoir continué avec le Real Madrid. « Je suis très heureux du renouvellement, cela a été une négociation assez simple parce que nous avons convenu d’un accord entre le président et moi. Je suis très heureux d'être encore deux ans en tant qu'entraîneur du Real Madrid », a-t-il précisé.