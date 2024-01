La vraie raison pour laquelle Zidane a refusé le Brésil

Contacté par la Seleçao pour succéder à Tite, Zinedine Zidane a décliné l’offre. Voici la réelle raison de son refus.

Sans un sélectionneur principal depuis le départ de Tite après la Coupe du monde 2022 remportée par l’Argentine face à la France, le Brésil est à la quête effrénée d’un technicien confirmé pour mettre fin aux jours de Fernando Diniz, qui assure l’intérim. Le profil de l’ancien coach du Real Madrid, Zinedine Zidane, a intéressé la CBF.

Zidane dit NON au Brésil

Après l’échec Carlo Ancelotti, qui a fini par prolonger jusqu’en 2026 avec le Real Madrid, et José Mourinho, qui veut continuer avec l’AS Roma, le Brésil fonce sur Zinedine Zidane pour prendre les commandes de la Seleçao. S’il n’avait pas donné suite aux intérêts des géants clubs européens à l’instar du Paris Saint-Germain ou encore Manchester United, Zizou n’a pas voulu non plus prendre l’équipe du Brésil. Il a répondu par la négative à la demande de la Séléçao.

« Il y a réfléchi, parce qu’il réfléchit à toutes les propositions qui lui sont faites. Il réfléchit, il écoute et il répond. Il a le respect pour tout le monde qui le sollicite. Après, il faut être pragmatique. Il était le candidat numéro 1 du Brésil. Ancelotti nous explique qu’il n’ira pas au Brésil, mais il n’était pas le choix numéro un. Zidane a été sollicité et il leur a donné gentiment sa réponse », a confié son ami Christophe Dugarry sur RMC Sport, vendredi.

La vraie raison désormais connue !

Si Zinedine Zidane a refusé de prendre les commandes de la Seleço, c’est bien sûr pour une raison. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de l’Equipe de France veut entraîner de nouveau une équipe dans laquelle il avait déjà joué par le passé. Comme par exemple l’Equipe de France ou la Maison Blanche ou encore la Juventus Turin. Sur RMC Sport, Lionel Charbonnier révèle une discussion dans ce sens avec Zizou.

« Une fois on en avait parlé un soir avec Zizou (et Christophe Dugarry) et il me disait ‘tu sais Leo, j’ai besoin de vibrer, j’ai besoin de sentir, il faut que j’aie vécu quelque chose, le Real j’ai eu quelque chose’ », a d’abord déclaré Lionel Charbonnier, avant de poursuivre. « La France, il a eu quelque chose avec l’Equipe de France, avec le Brésil il n’a rien eu effectivement. Avec le PSG, il n’a rien eu non plus. Il doit se sentir dans sa chair. C’est quelqu’un qui beaucoup, a d’émotions, qui a beaucoup de ressentis, et ça, il ne l’a pas avec le Brésil. C’est pourquoi il a dit NON », a-t-il ajouté.

Le Brésil peut donc oublier la piste Zinedine Zidane.