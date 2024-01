José Mourinho au Brésil ? La réponse cash du Portugais

Entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho est associé à la sélection brésilienne ces dernières semaines.

La sélection nationale du Brésil est toujours en quête d’un sélectionneur depuis le départ de Tite après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après avoir loupé Carlo Ancelotti, qui venait de prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2026, le club se cherche un autre profil.

Ancelotti échappe à la Seleçao

Alors que son contrat expire en juin 2024 au Real Madrid, l’ancien coach de la Juventus Turin, de l’AC Milan ou encore du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, était cité en partance pour le Brésil où la barre technique de l’équipe nationale l’attendrait. Si son avenir avait suscité de vives rumeurs entre un départ ou une prolongation, l’Italien a pris une décision finale.

En effet, comme on pouvait s’y attendre, Carlo Ancelotti a jugé bon de boycotter un départ pour le Brésil en renouvelant son contrat avec le Real Madrid. Ainsi, l’ancien coach du Bayern Munich a prolongé jusqu’en juin 2026 avec le club de la capitale espagnole. D’ailleurs, il ne voudrait pas quitter le Real Madrid aussi tôt. Le technicien italien envisagerait d’aller même au-delà de 2026 avec Los Blancos.

(C)GettyImages

Mourinho au Brésil ?

Tout comme Carlo Ancelotti, qui a fini par prolonger avec le Real Madrid, le contrat de José Mourinho expire en juin prochain avec l’AS Roma. Et le technicien portugais est lui aussi associé à la sélection brésilienne. Ceci au cas où il ne renouvelle pas avec les Romains. Interrogé sur le sujet, mercredi soir, après sa victoire contre Cremonese (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, l’ancien coach de la Maison Blanche écarte tout contact avec la Seleçao.

Getty

« Je ne pense pas qu’il soit vrai que la Roma cherche d’autres entraîneurs. L’honnêteté et la réciprocité sont importantes, je fais confiance aux Friedkin. Je fais confiance à leur honnêteté à 100%, je ne sais pas s’ils me veulent ici, mais je ne pense pas que ce soit vrai qu’ils parlent à d’autres entraîneurs dans mon dos. Le Brésil ? Je ne sais pas si c’est vrai ou non. Ils ne m’ont pas parlé. J’ai dit à mon avocat de ne parler à personne tant que je ne connais pas la volonté du club », a laissé entendre l’ancien coach de Tottenham, Manchester United, de Chelsea ou encore du FC Porto.

Le Brésil devrait encore se relancer dans la course à son nouveau sélectionneur s’il était concentré sur Mourinho.